Директора дитбудинку в Ізмаїлі підозрюють у розбещенні дітей

За цей злочин законом передбачено до десяти років ув’язнення

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Ізмаїльської місцевої прокуратури повідомлено про підозру директору спеціалізованого будинку дитини на Одещині у сексуальному насильстві та розбещенні малолітніх.

За версією слідства, директор дитячого будинку з червня 2018 року по серпень 2020 року, у денний та вечірній час доби, систематично приводив до свого службового кабінету трьох малолітніх вихованців під приводом спільного проведення часу, зокрема перегляду мультиплікаційних фільмів, проведення спільних ігор, пригощання солодощами.

Про це повідомили у прокуратурі Одещини.

«Надалі, керівник дитбудинку, використовуючи довіру, свій авторитет та вплив на малечу, їх залежне становище та неспроможність чинити опір, неодноразово вчиняв щодо дітей сексуальне насилля та розпусні дії», – зазначається у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих СУ ГУНП в Одеській області та Ізмаїльського відділу поліції за ч. 4 ст. 153 (сексуальне насильство), ч. 2 ст. 156 КК (розбещення неповнолітніх) України.

За цей злочин законом передбачено до десяти років ув’язнення.

Водночас, як наголошують у прокуратурі, «відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду».

Як уточнює Нацполіція, підозрюваному 59 років.

«Чоловік запрошував дівчаток до свого кабінету подивитися мультики, поїсти солодощів та погратися і задовольняв свої сексуальні потреби шляхом демонстрації дітям свого інтимного органу, доторками ним до їхнього тіла та схилянням до зворотних дій. З метою приховування злочину, правопорушник просив діток нікому не розповідати про їхні «ігри», пояснюючи, що це їхня з ним таємниця, про яку ніхто не повинен знати», – зазначають поліцейські.

За даними одеського видання Pushkinska.net, йдеться про директора спеціалізованого будинку дитини у місті Ізмаїл, лікаря-педіатра Віктора Проценка. Восени одна з його співробітниць заявила, що він нібито вчиняв розпусні дії з дівчатами 3-5 років.

Сам Проценко тоді все заперечував.

За його словами, він дійсно запрошував до себе дітей, але виключно для перегляду мультфільмів.

Висунуті про нього звинувачення він називав наклепом й наслідком «внутрішнього конфлікту в колективі».

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