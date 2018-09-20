Для одеських медиків організовано школу підвищення комп`ютерної грамотності



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Сімейних лікарів Одеси навчають веденню електронного документообігу та роботі із сучасною медичною класифікацією

Важливим елементом проведеної в Україні медичної реформи є розвиток інформаційної сфери та електронного документообігу в охороні здоров'я. Електронна система охорони здоров'я eHealth покликана перевести весь документообіг і процеси взаємодії в сфері охорони здоров'я з паперового формату в електронний. Інформатизація охорони здоров'я забезпечить зручність як для пацієнтів, так і для лікарів і сприяє поліпшенню якості медичної допомоги.



Для підвищення рівня комп'ютерної грамотності лікарів лікувально-профілактичних закладів Одеси міським департаментом охорони здоров'я організовано постійно діючі комп'ютерні курси для медпрацівників при міському інформаційно-аналітичному центрі медичної статистики.

В рамках інформатизації охорони здоров'я Одеси отримано нове комп'ютерне обладнання та розпочато навчання сімейних лікарів міських Центрів первинної медико-санітарної допомоги. Проводиться тестування і поліпшення рівня навичок медиків щодо заповнення електронних декларацій, електронної амбулаторної картки пацієнта і нових форм облікової документації.

Для сімейних лікарів проводиться навчання щодо роботи з Міжнародною класифікацією первинної медичної допомоги (ІСРС-2), яка дозволяє класифікувати не тільки хвороби, але й симптоми. Система ІСРС-2 розроблена спеціально для електронного ведення медичних записів. Використання ІСРС-2 для отримання статистичних даних та контролю якості надання медичних послуг набагато простіше і достовірніше, ніж ручний облік медичних записів пацієнтів. Крім того, порівняно з Міжнародною класифікацією хвороб (МКБ-10), ІСРС-2 надає можливість кодування в умовах, коли неможливо поставити точний діагноз.

Курси комп'ютерної грамотності лікарів первинної ланки сприяють забезпеченню високого рівня кваліфікації сімейних лікарів ЦПМСП Одеси.