Для юних одеситів пільгових категорій проводять захоплюючі екскурсії



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Юні одесити із соціально незахищених сімей побували на безкоштовних екскурсіях у зоопарку і Краєзнавчому музеї

Одеський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді надає соціальні послуги сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також проводить заходи, спрямовані на виховання в дітях душевних якостей – любові і дбайливого ставлення до природи, довкілля і тварин.



Так, для дітей, їхніх батьків та опікунів було організовано екскурсію до Одеського зоопарку. Дітей чекало багато цікавих сюрпризів і розваг: конкурси, веселі ігри з аніматорами - персонажами з улюблених мультфільмів, а також призи, пісні і танці. На завершення святкової програми її учасники здійснили прогулянку парком. Діти каталися на поні і спостерігали за годуванням тварин.



Також для дітей фахівці Одеського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проводять культурно-освітні заходи.

На початку вересня діти побували в Одеському історико-краєзнавчому музеї на екскурсії на тему «Прогулянка старою Одесою». Дітям розповіли про зародження і розвиток нашого міста, його економічні й культурні зв'язки, архітектуру, а також про таємниці й морську романтику. Екскурсанти дізналися про воєначальників і правителів міста, які зробили значний внесок у заснування та розвиток Одеси, ознайомилися з моделями вітрильних фрегатів, макетами архітектурних споруд, колекцією старовинної зброї та ін.



Також діти із сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, стали учасниками флешмобу під назвою «Поділися теплотою серця - простягни руку допомоги!».



Під час заходу дітям розповіли про здоровий спосіб життя, подолання страху, взаємини в сім'ї та колективі. 40 учасників віком від 6 до 15 років збудували символічну живу фігуру у вигляді серця, де кожен простягав сусідові руку допомоги.