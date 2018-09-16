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    Для юних одеситів пільгових категорій проводять захоплюючі екскурсії

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    Для юних одеситів пільгових категорій проводять захоплюючі екскурсії

    Юні одесити із соціально незахищених сімей побували на безкоштовних екскурсіях у зоопарку і Краєзнавчому музеї

    Одеський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді надає соціальні послуги сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також проводить заходи, спрямовані на виховання в дітях душевних якостей – любові і дбайливого ставлення до природи, довкілля і тварин. 

    Так, для дітей, їхніх батьків та опікунів було організовано екскурсію до Одеського зоопарку. Дітей чекало багато цікавих сюрпризів і розваг: конкурси, веселі ігри з аніматорами - персонажами з улюблених мультфільмів, а також призи, пісні і танці. На завершення святкової програми її учасники здійснили прогулянку парком. Діти каталися на поні і спостерігали за годуванням тварин. 

    Також для дітей фахівці Одеського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проводять культурно-освітні заходи. 

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    Для юних одеситів пільгових категорій проводять захоплюючі екскурсії
    Для юних одеситів пільгових категорій проводять захоплюючі екскурсії
    Для юних одеситів пільгових категорій проводять захоплюючі екскурсії
    Для юних одеситів пільгових категорій проводять захоплюючі екскурсії

    На початку вересня діти побували в Одеському історико-краєзнавчому музеї на екскурсії на тему «Прогулянка старою Одесою». Дітям розповіли про зародження і розвиток нашого міста, його економічні й культурні зв'язки, архітектуру, а також про таємниці й морську романтику. Екскурсанти дізналися про воєначальників і правителів міста, які зробили значний внесок у заснування та розвиток Одеси, ознайомилися з моделями вітрильних фрегатів, макетами архітектурних споруд, колекцією старовинної зброї та ін. 

    Також діти із сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, стали учасниками флешмобу під назвою «Поділися теплотою серця - простягни руку допомоги!». 

    Під час заходу дітям розповіли про здоровий спосіб життя, подолання страху, взаємини в сім'ї та колективі. 40 учасників віком від 6 до 15 років збудували символічну живу фігуру у вигляді серця, де кожен простягав сусідові руку допомоги. 

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