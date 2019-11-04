Одеситів попередили про відключення водопостачання (адреси)
Про відключення води в Одесі і передмістях 5 листопада
Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт із заміни аварійної ділянки водопроводу діаметром 400 мм за адресою: 14 станція Люстдорфської дороги у АЗС
з 09:00 до 23:00 5 листопада 2019 року
буде припинено подачу води таким споживачам міста та області:
- Чорноморка,
- Червоний Хутір,
- Совіньон 1, 2,
- Царське село,
- вул. Абрикосова,
- вул. Горіхова,
- вул. Дача Ковалевського, 68-144, 85-125,
- вул. Ак. Вавілова.
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.
Телефони для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).