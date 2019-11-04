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    Новини

    Одеситів попередили про відключення водопостачання (адреси)

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    Одеситів попередили про відключення водопостачання (адреси)

    Про відключення води в Одесі і передмістях 5 листопада

    Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт із заміни аварійної ділянки водопроводу діаметром 400 мм за адресою: 14 станція Люстдорфської дороги у АЗС

    з 09:00 до 23:00 5 листопада 2019 року

    буде припинено подачу води таким споживачам міста та області:

    • Чорноморка,
    • Червоний Хутір,
    • Совіньон 1, 2,
    • Царське село,
    • вул. Абрикосова,
    • вул. Горіхова,
    • вул. Дача Ковалевського, 68-144, 85-125,
    • вул. Ак. Вавілова.

    Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.

    Телефони для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).

    Одеса водопостачання
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