Відключення світла на Одещині 15 грудня: графіки

Світло на Одещині вимикатимуть з 8:00 о 23:00

В Одесі та Одеському районі скасували екстрені відключення світла. Сьогодні, 15 грудня, електроенергію вимикатимуть у споживачів за графіками. Про це повідомляє ДТЕК.

Передбачається такий графік відключень:

група №1: з 18:00 до 21:00;

група №2: з 10:00 до 13:00 та з 20:00 до 23:00;

група №3: з 12:00 до 16:00;

група №4: з 14:00 до 17:00;

група №5: з 15:00 до 19:00;

група №6: з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 18:00.

Причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні цього року.

Нагадаємо, 13 грудня Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.