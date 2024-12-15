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Відключення світла на Одещині 15 грудня: графіки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Відключення світла на Одещині 15 грудня: графіки
Причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів
фото з відкритих джерел

Світло на Одещині вимикатимуть з 8:00 о 23:00

В Одесі та Одеському районі скасували екстрені відключення світла. Сьогодні, 15 грудня, електроенергію вимикатимуть у споживачів за графіками. Про це повідомляє ДТЕК.

Передбачається такий графік відключень:

  • група №1: з 18:00 до 21:00;
  • група №2: з 10:00 до 13:00 та з 20:00 до 23:00;
  • група №3: з 12:00 до 16:00;
  • група №4: з 14:00 до 17:00;
  • група №5: з 15:00 до 19:00;
  • група №6: з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 18:00.
Відключення світла на Одещині 15 грудня: графіки фото 1

Причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні цього року.

Нагадаємо, 13 грудня Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.

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Теги: енергетика електроенергія Одещина відключення світла

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