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    Гідність нації - здорова молодь: в Одесі провели акцію проти наркотиків

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    Гідність нації - здорова молодь: в Одесі провели акцію проти наркотиків

    Одеські активісти провели зафарбовування реклами наркотичних препаратів і забіг у підтримку здорового способу життя

    У Міжнародний день боротьби з наркоманією, одеські активісти провели акцію «Гідність нації - здорова молодь», спрямовану на протидію поширенню наркотиків і пропаганду здорового способу життя.

    Представники неурядових організацій та реабілітаційних центрів у різних районах Одеси провели масштабне зафарбовування реклами ресурсів з розповсюдження наркотиків. Замість реклами наркотичних препаратів активісти написали мотиваційні гасла.

    Увечері з Думській площі до Міського саду стартував забіг на підтримку здорового способу життя і занять спортом, який завершився масовою зарядкою. У Міському саду був встановлений намет, де всі охочі могли пройти безкоштовне тестування на ВІЛ і гепатит В. Працював проект «Жива бібліотека», у рамках якого люди, які раніше вживали наркотики, розповідали свої історії і ділилися досвідом щодо подолання залежності. Волонтери поширили інформацію про організації, які надають допомогу людям з наркотичною залежністю.

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    Гідність нації - здорова молодь: в Одесі провели акцію проти наркотиків
    Гідність нації - здорова молодь: в Одесі провели акцію проти наркотиків
    Гідність нації - здорова молодь: в Одесі провели акцію проти наркотиків
    Гідність нації - здорова молодь: в Одесі провели акцію проти наркотиків
    Гідність нації - здорова молодь: в Одесі провели акцію проти наркотиків
    Гідність нації - здорова молодь: в Одесі провели акцію проти наркотиків
    Гідність нації - здорова молодь: в Одесі провели акцію проти наркотиків
    Гідність нації - здорова молодь: в Одесі провели акцію проти наркотиків
    Гідність нації - здорова молодь: в Одесі провели акцію проти наркотиків
    Гідність нації - здорова молодь: в Одесі провели акцію проти наркотиків
    Гідність нації - здорова молодь: в Одесі провели акцію проти наркотиків
    Гідність нації - здорова молодь: в Одесі провели акцію проти наркотиків
    Гідність нації - здорова молодь: в Одесі провели акцію проти наркотиків
    Гідність нації - здорова молодь: в Одесі провели акцію проти наркотиків
    Гідність нації - здорова молодь: в Одесі провели акцію проти наркотиків

    В акції взяли участь: громадські організації «12 кроків», «Ренесанс Одеса», «Союз антинаркотичних спільнот Одеса», «САК проти», «Ніка», «Нове життя», «100 відсотків життя. Одеса», Міжнародна антинаркотична асоціація, Одеський міський центр здоров'я.

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    Одеса наркотики активісти молодь
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