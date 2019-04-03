Ізмаїльські правоохоронці притягують до відповідальності місцевого жителя, який влаштував у своєму дворі стрілянину



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Не бажаючи розраховуватися за послуги таксі, 33-річний чоловік виніс з будинку рушницю та декілька разів з неї вистрілив. В результаті події ніхто не постраждав

Отримавши повідомлення, що у дворі одного з приватних будинків міста стріляє чоловік, працівники поліції негайно прибули на місце події. Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Як з’ясувалося, після відпочинку в розважальному закладі правопорушник на таксі приїхав додому. Коли таксист озвучив вартість проїзду, пасажир відмовився платити, на його думку, занадто високу суму. У розпал конфлікту він зайшов до свого будинку, взяв рушницю та, повернувшись надвір, зробив постріл вгору, а потім у паркан

У результаті противоправних дій ніхто не постраждав.

«За даним фактом інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України,- розповідає начальник Ізмаїльського відділу поліції Роман Галкін.- З місця події вилучена рушниця та чотири патрони калібру 12 мм. Проводяться слідчі дії».

За скоєне чоловікові загрожує штраф від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі строком до п’яти років.