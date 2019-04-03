Поліція: можливу фальсифікацію виборчого процесу зареєстровано у Бахмуті



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Кожен з викладених заявницею фактів буде перевірено під час досудового розслідування

Мешканка Бахмута виявила ряд порушень виборчого законодавства та звернулася з відповідною заявою до поліції

Можливу фальсифікацію виборчого процесу зареєстровано у Бахмуті Донецької області.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Донецькій області.

Зазначається, що мешканка Бахмута виявила ряд порушень виборчого законодавства та звернулася з відповідною заявою до територіального підрозділу поліції.

«Кожен з викладених заявницею фактів буде ретельно перевірено під час досудового розслідування в рамках кримінального провадження, розпочатого за ст.158 «Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів» Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні поліції.

До слова, поліція розслідує фальсифікацію результатів виборів: різниця на користь одного з кандидатів на Донеччині начебто збільшена у дев’ять разів.

У вівторок пізно ввечері Центрвиборчком прийняв протоколи з 19 територіальних виборчих округів.

За результатами підрахунку 99% протоколів в другий тур проходять Зеленський і Порошенко.