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    Політика

    Поліція: можливу фальсифікацію виборчого процесу зареєстровано у Бахмуті

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    Кожен з&nbsp;викладених заявницею фактів буде перевірено під час досудового розслідування - Поліція: можливу фальсифікацію виборчого процесу зареєстровано у Бахмуті
    Кожен з викладених заявницею фактів буде перевірено під час досудового розслідування

    Мешканка Бахмута виявила ряд порушень виборчого законодавства та звернулася з відповідною заявою до поліції

    Можливу фальсифікацію виборчого процесу зареєстровано у Бахмуті Донецької області.

    Про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Донецькій області.

    Зазначається, що мешканка Бахмута виявила ряд порушень виборчого законодавства та звернулася з відповідною заявою до територіального підрозділу поліції.

    «Кожен з викладених заявницею фактів буде ретельно перевірено під час досудового розслідування в рамках кримінального провадження, розпочатого за ст.158 «Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів» Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні поліції.

    До слова, поліція розслідує фальсифікацію результатів виборів: різниця на користь одного з кандидатів на Донеччині начебто збільшена у дев’ять разів.

    У вівторок пізно ввечері Центрвиборчком прийняв протоколи з 19 територіальних виборчих округів.

    За результатами підрахунку 99% протоколів в другий тур проходять Зеленський і Порошенко.

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