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    Коронавірус в Одесі: для госпіталізації хворих зостались вільними лише 14 ліжок

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    У важкому стані перебувають 227 пацієнтів, з них чотири особи підключені до апаратів ШВЛ - Коронавірус в Одесі: для госпіталізації хворих зостались вільними лише 14 ліжок
    У важкому стані перебувають 227 пацієнтів, з них чотири особи підключені до апаратів ШВЛ
    фото: city-adm.lviv.ua

    За минулу добу в інфекційну лікарню поступили 35 осіб з підозрою на Covid-19

    Лише 14 ліжок для госпіталізації хворих на коронавірус зостались вільними в Одесі

    За даними на 23 березня, на лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 318 пацієнтів з Covid-19, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

    З усіх хворих, 91 особа перебуває в стані середньої тяжкості. У важкому стані перебувають 227 пацієнтів, з них чотири особи підключені до апаратів ШВЛ. За минулу добу в інфекційну лікарню поступили 35 осіб з підозрою на Covid-19.

    За даними на 8:00 23 березня, в опорних лікарнях Одеси вільні 14 ліжок для госпіталізації пацієнтів з Covid-19 . Упродовж минулої доби зареєстровані 36 нових випадків коронавірусу у дітей (24 хлопчики та 12 дівчаток). За останню добу від Covid-19 одужали 73 жителі Одеси. Натепер в Одесі зареєстровані 37 712 випадків одужання від Covid-19, продовжують хворіти 7 457 одеситів.

    Нагадаємо, у вівторок, 23 березня, Одеська область увійшла до «червоної» зони карантину через спалахи коронавірусу. Найважча ситуація спостерігається в обласному центрі, де давно не вистачає місць у лікарнях і кисню для важких пацієнтів. за даними мерії, 22 березня в місті залишалося всього 28 вільних місць для хворих. Чиновники обіцяють за тиждень розгорнути ще 190 ліжок і забезпечити 82 місця киснем.

    Як розповіла журналістам керівник БФ «Корпорація монстрів» в Одесі (фонд забезпечує хворих кисневими концентраторами) Катерина Ножевнікова, в лікарні зараз не беруть навіть людей з дуже низькою сатурацією. Викликати швидку складно, адже лікарі змушені час від часу їздити до пацієнтів, які задихаються, і давати їм подихати киснем.

    Теги: Одеса лікарня коронавірус
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