Малозабезпеченим громадянам Одеси надається допомога на оплату послуг ЖКГ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ще 51-й малозабезпеченій сім'ї Одеси призначена адресна муніципальна допомога на оплату житлово-комунальних послуг

7 лютого 2020 року відбулося 3-е засідання комісії з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги, перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі оплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги, на якому було розглянуто звернення громадян міста Одеси.

Комісією прийнято рішення призначити адресну муніципальну допомогу на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги 51-му громадянину м. Одеси на загальну суму 287 300 грн, 8 громадянам надано рекомендації для призначення адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості.

Адресна муніципальна допомога на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги надається громадянам міста в рамках Міської цільової програми на 2018-2020 роки.

Читайте також: