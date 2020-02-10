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    Малозабезпеченим громадянам Одеси надається допомога на оплату послуг ЖКГ

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    Малозабезпеченим громадянам Одеси надається допомога на оплату послуг ЖКГ

    Ще 51-й малозабезпеченій сім'ї Одеси призначена адресна муніципальна допомога на оплату житлово-комунальних послуг

    7 лютого 2020 року відбулося 3-е засідання комісії з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги, перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі оплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги, на якому було розглянуто звернення громадян міста Одеси.

    Комісією прийнято рішення призначити адресну муніципальну допомогу на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги 51-му громадянину м. Одеси на загальну суму 287 300 грн, 8 громадянам надано рекомендації для призначення адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості.

    Адресна муніципальна допомога на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги надається громадянам міста в рамках Міської цільової програми на 2018-2020 роки.

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