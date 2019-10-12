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    Малозабезпеченим одеситам надається допомога на оплату послуг ЖКГ

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    Малозабезпеченим одеситам надається допомога на оплату послуг ЖКГ

    Ще 52-м малозабезпеченим сім'ям Одеси за рішенням спеціальної комісії призначена адресна муніципальна підтримка на оплату житлово-комунальних послуг

    1 жовтня 2019 року відбулося 19-е засідання комісії з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги, перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі оплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги, на якому були розглянуті звернення громадян міста Одеси.

    Комісією було прийнято рішення призначити адресну муніципальну допомогу на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги 52-м громадянам Одеси на загальну суму 271 850 грн, чотирьом громадянам надано рекомендації для призначення адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості.

    Адресна муніципальна підтримка на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги надається громадянам міста Одеси в рамках Міської цільової програми на 2018-2020 роки.

    ЖКГ одесити послуги
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