Малозабезпеченим одеситам надається допомога на оплату послуг ЖКГ



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Ще 52-м малозабезпеченим сім'ям Одеси за рішенням спеціальної комісії призначена адресна муніципальна підтримка на оплату житлово-комунальних послуг

1 жовтня 2019 року відбулося 19-е засідання комісії з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги, перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі оплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги, на якому були розглянуті звернення громадян міста Одеси.

Комісією було прийнято рішення призначити адресну муніципальну допомогу на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги 52-м громадянам Одеси на загальну суму 271 850 грн, чотирьом громадянам надано рекомендації для призначення адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості.

Адресна муніципальна підтримка на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги надається громадянам міста Одеси в рамках Міської цільової програми на 2018-2020 роки.