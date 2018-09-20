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    Мер Одеси Труханов терміново пішов у відпустку

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    Мер Одеси Труханов терміново пішов у відпустку

    Геннадій Труханов пішов у відпустку на 20 календарних днів

    Таке розпорядження опубліковане сьогодні на сайті Одеської міськради.

    Цікаво те, що підписав собі таке розпорядження мер напередодні відпустки - 19 вересня.

    Не буде Труханова на роботі з 20 вересня по 5 жовтня, а керувати містом в цей час будуть по черзі його заступники - Петро Рябоконь до 23 вересня, а потім Анатолій Орловський.

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    Нагадаємо, у попередній відпустці мер Одеси був кілька місяців - з середини грудня минулого року - до 11 лютого. З'явитися в Україні і на роботі його змусили детективи НАБУ, які пригрозили міжнародним розшуком.

    Джерело: 048.ua

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