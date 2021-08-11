В Одесі прощаються з художником Ройтбурдом. Фото з церемонії

Митця поховають на Єврейському кладовищі Одеси

В Одесі 11 серпня відбулась прощальна церемонія з видатним українським художником Олександром Ройтбурдом. Чоловік пішов з життя 8 серпня у віці 59 років. Смерть Олександра Ройтбурда неабияк сколихнула мистецький світ України, тож попрощатись з митцем прийшло багато друзів, рідних і шанувальників творчості митця.

Провести у вічність видатного художника Олександра Ройтбурда зібрались багато одеситів і друзів-киян, для яких спеціально організували трансфер зі столиці. Митець прожив яскраве й динамічне життя, написав багато унікальних й неординарних картин, які виставлялись у найвідоміших галереях світу, а також був одним із учасників Євромайдану в Одесі.

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко також взяв участь у церемонії прощання з художником. Зокрема, він підтримав ініціативу депутатів «ЄС» щодо присвоєння Одеському художньому музею імені Олександра Ройтбурда.

«Я підтримую ініціативу одеситів, депутатів з нашої фракції ініціювати процес присвоєння музею, його справі його великого імені. Це буде справедливо, і ми маємо увічнити його пам’ять», – говорить Порошенко.

Лідер «ЄС» також підтримав ідею перейменувати одну з одеських вулиць на честь Олександра Ройтбурда. «Ми будемо за це боротися. У нас є досвід. Наприклад, ми перейменували вулицю в Києві на ім’я мого великого друга, друга України сенатора Маккейна. Зараз нам треба таке саме зробити в Одесі. Я дуже сподіваюся, що одесити підтримають цю ініціативу про перейменування вулиці на честь свого великого земляка», – говорить Порошенко.

«Олександр дуже любив європейську, цивілізовану, сучасну Україну. Класну і драйвову», – згадує п’ятий президент.

В останню путь Олександра Ройтбурда проводжали у будівлі Одеського художнього музею, де той довгий час працював директором. Прощальна церемонія з діячем культури розпочалась о 10 годині. Поховають митця на Єврейському кладовищі.

Як повідомляв «Главком», 8 серпня помер відомий український художник Олександр Ройтбурд, йому було 59 років. Причиною смерті стало онкологічне захворювання.

Також Юлія Тимошенко побачила символізм в останній роботі художника.

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