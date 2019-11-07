  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Одесити за власні кошти придбали інкубатор для пологового будинку

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Одесити за власні кошти придбали інкубатор для пологового будинку
    Одесити за власні кошти придбали інкубатор для пологового будинку
    • Розсилка

    Нейбайдужі одесити зібрали кошти під час продажу непотрібного одягу

    В одеський пологовий будинок №7 волонтери придбали інкубатор за кошти, виручені від продажу непотрібного одягу.

    «Кошти на необхідне лікарням та пологовим будинкам обладнання вдалося зібрати завдяки одеситам, які здають непотрібні речі в «зелені контейнери». Частина з цих речей потім продається в магазині «Добробутик» на Катерининській, 51. Усі виручені від продажу одягу гроші йдуть на благодійність, а непридатні для продажу речі відправляються на переробку», – йдеться у повідомленні у Facebook спільноти «Речі, які допомагають».

    «Недоношеним і ослабленим новонародженим дітям потрібен власний мікроклімат, наближений до умов внутрішньоутробного середовища. Тому їм життєво необхідний інкубатор для виходжування та проведення ефективного лікування», - зазначають активісти.

    Вартість інкубатора - 217 тис. грн.

    Це вже не перша подібна ініціатива. Два місяці тому спільнота купила медичне обладнання для дитячої клінічної лікарні на Воробйова, 3.

    Одеса гроші активісти речі одесити благодійність пологовий будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ