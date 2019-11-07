Одесити за власні кошти придбали інкубатор для пологового будинку

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Нейбайдужі одесити зібрали кошти під час продажу непотрібного одягу

В одеський пологовий будинок №7 волонтери придбали інкубатор за кошти, виручені від продажу непотрібного одягу.

«Кошти на необхідне лікарням та пологовим будинкам обладнання вдалося зібрати завдяки одеситам, які здають непотрібні речі в «зелені контейнери». Частина з цих речей потім продається в магазині «Добробутик» на Катерининській, 51. Усі виручені від продажу одягу гроші йдуть на благодійність, а непридатні для продажу речі відправляються на переробку», – йдеться у повідомленні у Facebook спільноти «Речі, які допомагають».

«Недоношеним і ослабленим новонародженим дітям потрібен власний мікроклімат, наближений до умов внутрішньоутробного середовища. Тому їм життєво необхідний інкубатор для виходжування та проведення ефективного лікування», - зазначають активісти.

Вартість інкубатора - 217 тис. грн.

Це вже не перша подібна ініціатива. Два місяці тому спільнота купила медичне обладнання для дитячої клінічної лікарні на Воробйова, 3.