Зеленський відзначив орденами трьох військових

Нагороди присвоєно «за мужність, виявлену під час виконання бойових та спеціальних завдань, зразкове виконання службового обов’язку»

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами трьох військовослужбовців. Відповідний указ №672/2021 від 24 грудня опублікований на сайті глави держави.

Президент, зокрема нагородив орденом «За мужність» III ступеня підполковника Дмитра Романенка та орденами Данила Галицького полковника Дмитра Кузьменка й капітана Віталія Палку.

Зазначається, що нагороди присвоєно «за мужність, виявлену під час виконання бойових та спеціальних завдань, зразкове виконання службового обов’язку».

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами трьох військовослужбовців. Відповідний указ №672/2021 від 24 грудня опублікований на сайті глави держави.

Президент, зокрема нагородив орденом «За мужність» III ступеня підполковника Дмитра Романенка та орденами Данила Галицького полковника Дмитра Кузьменка й капітана Віталія Палку.

Зазначається, що нагороди присвоєно «за мужність, виявлену під час виконання бойових та спеціальних завдань, зразкове виконання службового обов’язку».

Як відомо, українська армія отримає нову систему нагород (фото). Загалом нова система передбачає 10 нагород, серед яких найвищою є почесний нагрудний знак «Хрест Заслуги».

Нова система розроблена на основі національних бойових традицій з урахуванням досвіду нагородних систем держав-партнерів. Запропоновані нові відзнаки Головнокомандувача – це певний синтез мілітарної символіки Давньої Русі, Козацької України, Української Народної Республіки та Української Повстанської Армії, західного досвіду, але з сучасним змістом і призначенням – належного вшанування військовослужбовців та працівників Збройних Сил України за мужність та героїзм у боротьбі з російською агресією, вагомий особистий внесок у розбудову української армії.

Нагадаємо, у грудні одеська волонтерка отримала президентську нагороду.