На етнофестивалі в Одеській області буде представлений унікальний житловий будинок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Напередодні етнофестивалю «Кодима-фест» жителі Івашківського сільської ради провели суботник, метою якого було завершення будівництва житла трипільців.

Про атмосферу суботника і трипільську культуру розповів на своїй сторінці в Facebook В'ячеслав Кушнір - голова правління Одеської облорганізації Національної спілки краєзнавців України, декан історичного факультету університету імені І. І. Мечникова, доктор історичних наук, заслужений працівник освіти України.

Як зазначив В'ячеслав Кушнір, пам'ятники всесвітньо відомої трипільської культури у великій кількості виявлені і на Кодимщіне, а проведені на них археологічні розкопки надали вченим важливі артефакти побуту, матеріальної і духовної культури IV-III тис.до н.е.

На питання, чому вирішили побудувати будинок трипільців, В'ячеслав Кушнір відповів наступне: «Навіть не тому, що він на два поверхи і дає підставу (не будемо говорити про сьогодення) пишатися, що кілька тисяч років тому в Європі трипільців не було рівних. Ми виходили з того, що житло трипільців, крім архітектурного феномену, об'єднує в собі інформацію про господарстві, побуті, світоглядні уявлення стародавніх землеробів».

«Щоб посилити увагу до історії і культури краю, трипільської культури зокрема, розпис стін житла буде складатися виключно з орнаментальних мотивів на посуді з трипільських поселень Тимкове, Кирилівка, Олександрівка, Слобідка», - зазначив учений.

Однозначно, вважає, В'ячеслав Кушнір, на Кодимщіне з'явиться ще один унікальний туристичний об'єкт, побудований без єдиного цвяха, з максимальним дотриманням технології спорудження. «Він вже таким став, ще до завершення будівництва, оскільки викликає захоплення, збуджує інтерес до історії малої батьківщини ...».

Описуючи атмосферу суботника, В'ячеслав Кушнір зазначив доброзичливість його учасників, відчуття єдиного колективу ... «Все це викликало спогади про те, що ще в недалекому минулому вона була звичною і вельми корисною практикою сільського життя. А тепер толока вже історія, і ми втратили її як важливу соціальну цінність - громадою творити для суспільства, для члена громади. Івашковчане створили для суспільства пам'ятник з минулого для майбутнього, тому що без знання минулого воно примарно », - підкреслив учений.

Джерело: Южный курьер