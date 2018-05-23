На Одещині під час шкільних лінійок чергуватиме поліція

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Отруєння в харківський школі

Правоохоронці посилять охорону території закладів освіти на Одещині

В Одеській області посилять заходи безпеки у навчальних закладах через масове отруєння школярів у декількох містах України.

Про це повідомляє прес-служба Одеської обласної державної адміністрації.

Відповідне доручення дав глава облдержадміністрації Максим Степанов.

Він зазначив, що правоохоронці посилять охорону території закладів освіти. Для цього будуть залучені додаткові підрозділи поліції.

«Головне завдання сьогодні — унеможливити повторення таких ситуацій (отруєння дітей — ред.) в Одеській області. Вже завтра тисячі наших дітей складатимуть ЗНО з української мови та літератури, далі — останні дзвоники, випускні вечори», — наголосив Степанов.

Облдержадміністрація рекомендувала обмежити доступ до навчальних закладів особам, які не беруть безпосередньої участі в освітньому процесі.

Також буде посилено контроль щодо недопущення внесення на територію навчальних закладів предметів, що можуть становити загрозу здоров’ю та життю дітей.

Як повідомляв «Главком», вже не вперше фіксується випадок отруєння дітей у школах упродовж останнього часу.

Нагадаємо, 22 травня у Харкові в школі №3 на одному з поверхів закладу розпорошили перцевий балончик. Через раптове погіршення стану дітей з будівлі школи почали евакуювати учнів та вчителів. Згодом стало відомо, що після перевірки рятувальники не виявили небезпечних речовин в харківській школі.

Крім того 22 травня представник президента України у Верховній Раді, народний депутат Ірина Луценко закликала Кабінет міністрів України організувати відомчу групу та міжвідомчу координаційну раду задля убезпечення дітей від отруєння.

21 травня в одній зі шкіл Миколаєва отруїлися 36 учнів, близько 400 були евакуйовані – багато з них скаржились на погане самопочуття. Поліція почала перевірку за фактом масового отруєння невідомою речовиною. Згодом стало відомо, що двоє з 36 учнів перебувають у реанімації.

Як повідомлялось, 8 травня у Черкасах під час шкільної лінійки сталось масове знепритомнення учнів. До міської лікарні із ознаками отруєння органів верхніх дихальних шляхів було госпіталізовано більше 50 учнів і чотирьох вчителів. Наразі причини отруєння залишаються невідомі, слідство триває.

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