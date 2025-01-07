Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одесі командир військової частину відбирав у підлеглих третину бойових виплат

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В Одесі командир військової частину відбирав у підлеглих третину бойових виплат
31-річний командир збирав із військовослужбовців побори
фото: ГУНП в Одеській області

Чоловік вимагав у підлеглих 30% бойових виплат нібито на потреби військової частини

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією викрили на хабарництві командира однієї з військових частин. Він вимагав у підлеглих 30 % з бойових виплат. Про це йдеться у повідомленні ГУНП в Одеській області.

Повідомляється, протягом семи місяців 31-річний командир збирав із військовослужбовців побори. Як встановили правоохоронці, зловмисник вимагав у підлеглих 30% від додаткових грошових виплат за виконання бойових завдань, мотивуючи нібито потребами військової частини, зокрема на ремонт техніки. Тим, хто відмовлявся платити, посадовець погрожував створити штучні перешкоди на службі у вигляді виявлення неіснуючих недоліків у роботі, безпідставного переведення в інші підрозділи, зони бойових дій.

Так, з червня по грудень минулого року командир «заробив» більше ніж 400 тисяч гривень. Його затримали у грудні під час отримання чергового побору в розмірі 41 тис. грн.

Слідчі провели санкціоновані обшуки в автомобілі фігуранта та за місцем його мешкання. Під час обшуку вилучили останній протиправний грошовий побір, мобільні телефони та банківські карти зловмисника.

В Одесі командир військової частину відбирав у підлеглих третину бойових виплат фото 1

«На підставі зібраних доказів йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища», – йдеться у повідомленні.

Правопорушнику загрожує 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідство триває.

В Одесі командир військової частину відбирав у підлеглих третину бойових виплат фото 2

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала агентів ФСБ, які стежили за відомими волонтерами та посадовцями міжнародних організацій в Україні. На замовлення окупантів вони збирали інформацію про посадовців міжнародних організацій та волонтерів у Києві, Дніпрі та Одесі.

Читайте також:

Теги: слідство Одеса поліція СБУ злочинець

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Священник УПЦ МП Федір Голодняк під час літургії в храмі в Чехії (праворуч)
ЗМІ: Священник Московської церкви, якого шукають за переправляння ухилянтів, утік до Чехії
28 грудня, 2024, 19:57
СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на державні реєстри Міністерства юстиції
Масштабна кібератака на українські держреєстри: нові подробиці від СБУ
20 грудня, 2024, 13:26
Слідчі вилучили у затриманого ймовірне знаряддя злочину, наразі з ним тривають слідчі дії
На лівому березі Києва сталася смертельна стрілянина. Поліція затримала підозрюваного
18 грудня, 2024, 21:17
Аварію спричинив водій BMW, 24-річний мешканець Львівського району, який виїхав на зустрічну смугу
Наймолодшій загиблій 17 років: поліція встановила особи всіх учасників моторошної ДТП біля Львова
15 грудня, 2024, 17:13
Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу
У Дніпрі затримано підозрюваного в теракті
14 грудня, 2024, 21:53
Рішення винесла колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду
Непризначення виборів президента: Верховний Суд відмовив Дубінському у позові до Ради
13 грудня, 2024, 15:58
Російські спецслужби найчастіше вербують українців через Telegram
СБУ створила чатбот для протидії російським спецслужбам
13 грудня, 2024, 13:36
Раніше на акціях кілька разів палили прапори «Грузинської мрії» та опудало Іванішвілі
У Грузії протестувальники спалили труну із зображенням олігарха Іванішвілі
10 грудня, 2024, 02:05
Поліція затримує учасників протесту у Грузії
МВС Грузії за 11 днів протестів затримало понад 400 людей
9 грудня, 2024, 17:22

Новини

В Одесі командир військової частину відбирав у підлеглих третину бойових виплат
В Одесі командир військової частину відбирав у підлеглих третину бойових виплат
Зеленський розповів, за що обожнює Одесу
Зеленський розповів, за що обожнює Одесу
Вирішив показати товаришу батькову зброю. На Одещині сталась трагедія
Вирішив показати товаришу батькову зброю. На Одещині сталась трагедія
В Одесі у квартирі загорілася пральна машина, постраждала дитина
В Одесі у квартирі загорілася пральна машина, постраждала дитина
Суд зобов’язав обвинуваченого в шахрайстві прочитати книжки Жадана та Сковороди
Суд зобов’язав обвинуваченого в шахрайстві прочитати книжки Жадана та Сковороди
Визнав провину і попросився до ЗСУ: в Одесі судитимуть працівника ТЦК, який заробляв на ухилянтах
Визнав провину і попросився до ЗСУ: в Одесі судитимуть працівника ТЦК, який заробляв на ухилянтах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
140K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 січня: ситуація на фронті
139K
Четверта за кількістю населення країна світу офіційно приєдналася до БРІКС
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 січня 2025
25K
Окупанти прорвали кордон на Чернігівщині? Заява Держприкордонслужби
25K
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23K
«Це жахливо». Поет-пісняр оцінив текст хіта, який виконав дует відомих артистів

Новини

Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 7 січня
Сьогодні, 06:00
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
Вчора, 06:33
Ворог просунувся на декількох ділянках фронту – DeepState
Вчора, 05:15
На Харківщині помер пацієнт психоневрологічного інтернату, який сильно обгорів внаслідок пожежі
Вчора, 03:25
Курйозний випадок з охороною. Зеленський розповів про візит до Трампа у 2019 році
Вчора, 02:56
Зеленський розповів, як ставиться до Ілона Маска
Вчора, 02:15

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua