В Одесі командир військової частину відбирав у підлеглих третину бойових виплат

Чоловік вимагав у підлеглих 30% бойових виплат нібито на потреби військової частини

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією викрили на хабарництві командира однієї з військових частин. Він вимагав у підлеглих 30 % з бойових виплат. Про це йдеться у повідомленні ГУНП в Одеській області.

Повідомляється, протягом семи місяців 31-річний командир збирав із військовослужбовців побори. Як встановили правоохоронці, зловмисник вимагав у підлеглих 30% від додаткових грошових виплат за виконання бойових завдань, мотивуючи нібито потребами військової частини, зокрема на ремонт техніки. Тим, хто відмовлявся платити, посадовець погрожував створити штучні перешкоди на службі у вигляді виявлення неіснуючих недоліків у роботі, безпідставного переведення в інші підрозділи, зони бойових дій.

Так, з червня по грудень минулого року командир «заробив» більше ніж 400 тисяч гривень. Його затримали у грудні під час отримання чергового побору в розмірі 41 тис. грн.

Слідчі провели санкціоновані обшуки в автомобілі фігуранта та за місцем його мешкання. Під час обшуку вилучили останній протиправний грошовий побір, мобільні телефони та банківські карти зловмисника.

«На підставі зібраних доказів йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища», – йдеться у повідомленні.

Правопорушнику загрожує 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідство триває.

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала агентів ФСБ, які стежили за відомими волонтерами та посадовцями міжнародних організацій в Україні. На замовлення окупантів вони збирали інформацію про посадовців міжнародних організацій та волонтерів у Києві, Дніпрі та Одесі.