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Стало відомо, де і коли з'являться перші поштомати «Укрпошти»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, де і коли з'являться перші поштомати «Укрпошти»
Перші поштомати компанії з'являться в Києві та Одесі
скріншот з відео

Раніше у межах пілотного проєкту «Укрпошта» встановила у деяких київських відділеннях поштомати

У першому кварталі 2025 року «Укрпошта» має намір встановити поштомати. Перші з'являться у двох містах України. Про це заявив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський в ефірі телемарафону.

Так, перші поштомати компанії з’являться в Києві та Одесі.

Крім того, «Укрпошта» готує для українців багато новинок, зокрема йдеться про оновлений мобільний додаток, доставки «на наступний день» та відкриття нового міжнародного сортувального центру

«Можу сказати, що у грудні 2024 року були рекордні обсяги міжнародних посилок. Були дні, коли ми отримували понад 300 тис. посилок із Китаю. Наші громадяни дуже активно замовляють», – каже він.

Нагадаємо, «Укрпошта» 1 січня повністю відмовилася від тарифів, які залежать від ваги. Тепер вони залежать виключно від об’єму.

Раніше народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що благодійні внески, які клієнти могли зробити при сплаті доставки відправлень «Укрпоштою», стали автоматично нараховувати з кожної посилки. Компанія стягує 1 грн як благодійний внесок на потреби ЗСУ до благодійного фонду «Київська школа економіки».

Южаніна наголосила, що засновником благодійного фонду є Київська школа економіки Тимофія Милованова, який одночасно є його головою правління. Також парламентарка пригрозила Смілянському правоохоронцями та заявила, що вони мають оцінити його дії на предмет законності.

Згодом генеральний директор компанії Ігор Смілянський заявив, що всі кошти, які проходять через «Укрпошту» та KSE Foundation, ретельно перевіряються міжнародними аудиторами та правоохоронцями. Він зазначив, що компанія разом з KSE Foundation передали ЗСУ допомогу на більш як 67 млн.

До слова, на запит нардепки Ніни Южаніної щодо кількості працівників «Укрпошти», які отримують заробітну плату понад 100 тис. грн на місяць, гендиректор Ігор Смілянський відмовився надавати відповідь. Як зауважила нардепка, «Укрпошта» щомісячно нараховує генеральному директору понад 1,5 млн грн зарплати.

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Теги: Ігор Смілянський Укрпошта пошта

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