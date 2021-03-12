На Одещині відкрили фабрику по виробництву комплектуючих для електромобілів

Виробничий цех взяло в оренду на шість років недавно створене в Україні ТОВ «Мовігрупп-Картал»

В Рені Одеської області запрацювала фабрика по збірці комплектуючих для електромобілів. Наразі там працевлаштовано 25 співробітників.

Виробничий цех відкрився в будівлі навпроти першої школи. Його взяло в оренду на шість років недавно створене в Україні ТОВ «Мовігрупп-Картал», засновниками якого стали громадянин Італії Флавіо Марчіоро, громадянка Румунії Катерина Ловін і українець Іван Мерліч.

«Ми запустили на першому поверсі будівлі першу лінію, де працюють 20 жінок і п'ять чоловіків. Більшість з них до нас направив Центр зайнятості. Деякі приходять самі. Як тільки вони освоять збірку, а на це потрібно 2-3 тижні, буде запущена друга лінія, в цеху додадуться ще 20 осіб. Таким чином до літа, я думаю, персонал збільшиться до 80-90 осіб. У залі на першому поверсі може розміститися 100 робочих місць, тоді як у нас в резерві є ще другий поверх, який в перспективі теж може бути задіяний», – розповідає Іван Мерліч.

«Поки всі працівники отримують чистими 6,5 тисячі гривень. У перспективі, коли ми збільшимо темпи виробництва, зарплата буде рости», – обіцяє пан Мерліч.

«На підприємстві йде збирання котушок для електромобілів, вони призначені для автоматичного підняття стекол, очищення стекол автомашин. До нас, в Рені, надходять запчастини, з яких йде комплектування. Готові вузли будуть відправлятися до Італії», – розповів Іван Мерліч.

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