На Вінниччині чоловік погрожував підлітку зброєю та вимагав грошей

Невідомий чоловік поблизу одного з магазинів погрожував зброєю 15-річному хлопчику

У Вінницькій області у місті Погребище працівники поліції затримали зловмисника, який у центрі міста біля магазину вимагав гроші у підлітка, погрожуючи йому предметом, схожим на пістолет. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Вінницької області.

Так, під час затримання у правопорушника поліцейські вилучили зброю та направили її на експертизу.

У поліції наголошують, що до них звернулась жінка з повідомленням про те, що близько 15:00 години невідомий чоловік поблизу одного з магазинів погрожував зброєю її 15-річному синові. Приклавши до підборіддя хлопця предмет, схожий на пістолет, зловмисник вимагав у нього гроші.

Фото: Нацполіція Вінниччини

За словами начальника відділу поліції №4 Вінницького районного управління поліції Павла Дармограя, опитавши потерпілого, та, провівши оперативні та розшукові заходи, поліцейські розшукали та затримали підозрюваного. Ним виявися 43-річний місцевий житель. Вилучена у нього зброя направлена на експертизу.

Правопорушнику оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), за що передбачено до 7 років позбавлення волі.

Слідчі клопотали про обрання затриманому запобіжного заходу – тримання під вартою, а суд призначив – особисте зобов’язання терміном на 2 місяці.

Остаточна кваліфікація діям зловмисника буде надана під час досудового розслідування.

Нагадаємо, що у Тернополі невідомий з дробовика обстріляв хлопця, який катався на санках.