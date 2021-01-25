  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Вінниччині чоловік погрожував підлітку зброєю та вимагав грошей

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Чоловіку інкрімінують хуліганство - На Вінниччині чоловік погрожував підлітку зброєю та вимагав грошей
    Чоловіку інкрімінують хуліганство
    Фото: Нацполіція Вінниці

    Невідомий чоловік поблизу одного з магазинів погрожував зброєю 15-річному хлопчику

    У Вінницькій області у місті Погребище працівники поліції затримали зловмисника, який у центрі міста біля магазину вимагав гроші у підлітка, погрожуючи йому предметом, схожим на пістолет. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Вінницької області. 

    Так, під час затримання у правопорушника поліцейські вилучили зброю та направили її на експертизу. 

    У поліції наголошують, що до них звернулась жінка з повідомленням про те, що близько 15:00 години невідомий чоловік поблизу одного з магазинів погрожував зброєю її 15-річному синові. Приклавши до підборіддя хлопця предмет, схожий на пістолет, зловмисник вимагав у нього гроші.

    Фото: Нацполіція Вінниччини
    Фото: Нацполіція Вінниччини

    За словами начальника відділу поліції №4 Вінницького районного управління поліції Павла Дармограя, опитавши потерпілого, та, провівши оперативні та розшукові заходи, поліцейські розшукали та затримали підозрюваного. Ним виявися 43-річний місцевий житель. Вилучена у нього зброя направлена на експертизу.

    Правопорушнику оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), за що передбачено до 7 років позбавлення волі.

    Слідчі клопотали про обрання затриманому запобіжного заходу – тримання під вартою, а суд призначив – особисте зобов’язання терміном на 2 місяці.

    Остаточна кваліфікація діям зловмисника буде надана під час досудового розслідування.

    Нагадаємо, що у Тернополі невідомий з дробовика обстріляв хлопця, який катався на санках.

    Теги: суд зброя гроші розслідування Вінниччина жінка чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies