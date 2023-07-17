Головна Одеса Новини
search button user button menu button

На Одещині автобус зіткнувся з фурою: понад десяток постраждалих

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Одещині автобус зіткнувся з фурою: понад десяток постраждалих
Водіїв закликають неухильно дотримуватися правил дорожнього руху
фото ілюстративне

Причини аварії встановлюються

На трасі Одеса-Рені у ніч проти 17 липня рейсовий автобус зіткнувся з вантажівкою. Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.

«Сьогодні вночі на автодорозі – Рені сталось ДТП за участю пасажирського автобуса та вантажівки. 11 пасажирів автобуса звернулись до лікарів», - йдеться у повідомленні.

Причини аварії встановлюють.

«Наголошуємо усім водіям, а зокрема двоколісних транспортних засобів, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, не перевищувати швидкість та уникати ризикованих маневрувань. Враховуйте стан дорожнього покриття, погодні умови перед поїздкою, а також обов’язково перевіряйте технічний стан свого транспорту», – додали в поліції.

Нагадаємо, у п’ятницю, 14 липня, у Яворівському районі Львівської області між селами Дрогомишль і Нагачів сталася смертельна аварія, в якій загинув 10-річний хлопчик, а 19-річна дівчина і 51-річний чоловік з травмами різної важкості госпіталізовані.

Теги: Одещина ДТП автобус

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зловмисник затриманий, відкрите кримінальне провадження за статтею про вбивство
Убив свою родину, вкрав авто та втрапив у ДТП – у Харкові затримали небезпечного злочинця
Вчора, 17:30
Смертельна ДТП на Львівщині
ДТП на Львівщині: загинула дитина, ще двоє людей – в лікарні (фото)
15 липня, 13:37
Зіткнулись вантажний автомобіль «Рено Магнум» та вантажний автомобіль «ДАФ»
Трасу засипало бляшанками пива. Неподалік Львова сталася ДТП (фото)
12 липня, 17:47

Новини

На Одещині автобус зіткнувся з фурою: понад десяток постраждалих
На Одещині автобус зіткнувся з фурою: понад десяток постраждалих
З українського порту вийшло останнє судно в межах зернової угоди
З українського порту вийшло останнє судно в межах зернової угоди
Працівники військкомату в Одесі грубо затримали чоловіка, їх відправлять на фронт
Працівники військкомату в Одесі грубо затримали чоловіка, їх відправлять на фронт
Вживали сурогатний алкоголь: на Одещині масово отруїлися люди
Вживали сурогатний алкоголь: на Одещині масово отруїлися люди
СБУ заявила про нові злочини депутата Одеської облради та його дружини
СБУ заявила про нові злочини депутата Одеської облради та його дружини
Залужний призначив нового військкома Одеської області
Залужний призначив нового військкома Одеської області

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Скільки росіян звернулися із проханням взяти їх у полон. Речник «Хочу жити» назвав число
24K
Окупант скаржиться на гори трупів біля Антонівського мосту (перехоплення)
22K
Під Бахмутом ЗСУ взяли у полон окупанта, який заснув на посту (відео)
18K
Пенсіонерка з України підняла на вуха аеропорт у Польщі
12K
Упав проліт Кримського мосту: є загиблі (відео)
12K
У російському командуванні назріває криза. ISW передбачив зміну ситуації на фронті

Новини

Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
Вчора, 11:17
Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
15 липня, 06:42
Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
14 липня, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
12 липня, 06:33

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту