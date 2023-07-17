На Одещині автобус зіткнувся з фурою: понад десяток постраждалих

Причини аварії встановлюються

На трасі Одеса-Рені у ніч проти 17 липня рейсовий автобус зіткнувся з вантажівкою. Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.

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«Сьогодні вночі на автодорозі – Рені сталось ДТП за участю пасажирського автобуса та вантажівки. 11 пасажирів автобуса звернулись до лікарів», - йдеться у повідомленні.

Причини аварії встановлюють.

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«Наголошуємо усім водіям, а зокрема двоколісних транспортних засобів, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, не перевищувати швидкість та уникати ризикованих маневрувань. Враховуйте стан дорожнього покриття, погодні умови перед поїздкою, а також обов’язково перевіряйте технічний стан свого транспорту», – додали в поліції.

Нагадаємо, у п’ятницю, 14 липня, у Яворівському районі Львівської області між селами Дрогомишль і Нагачів сталася смертельна аварія, в якій загинув 10-річний хлопчик, а 19-річна дівчина і 51-річний чоловік з травмами різної важкості госпіталізовані.