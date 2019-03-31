На Одещині досі не відкрита одна виборча дільниця
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В МВС України повідомили причину, через яку не працює виборча дільниця на Одещині
Станом на 10.00 залишається не відкритою одна виборча дільниця в Одеській області (номери печаток не відповідають номерам дільниць).
Про це повідомляє прес-служба МВС України.
Також у Харківській області із незначним затриманням відкрилися дві дільниці, розташовані у Немишлянському районі Харкова та у місті Зміїв.
Нагадаємо, у день виборів президента України, в неділю, 31 березня, до органів поліції надійшли 25 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.
Як відомо, Громадянська мережа Опора повідомила, що у Житомирській області були зафіксовані перші порушення: на дільниці у Коростені виборці проголосували до офіційного відкриття дільниці, а у Черняхівському районі деякі виборці були без паспортів.
31 березня в Україні стартували вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.
На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.
Українці на виборчих дільницях отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см.
МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.