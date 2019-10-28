На Одещині двоє дітей випали з вікна в лікарні



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Внаслідок падіння дівчинка отримала тяжку черепно-мозкову травму, а її менший братик – ушкодження хребта

У Великомихайлівській лікарні на Одещині двоє малолітніх дітей випали з вікна палати на другому поверсі.

Про це 28 жовтня повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

«Хлопчик з дівчинкою, 2017 та 2014 року народження, випали з вікна. Внаслідок падіння дівчинка отримала тяжку черепно-мозкову травму, а її менший братик – ушкодження хребта», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що напередодні малюки були вилучені представниками служби у справах дітей з неблагополучної родини, умови життя якої – неприйнятні для дітей. Для обстеження їх доставили до районної лікарні та помістили у палаті на другому поверсі. Саме з її вікна діти, залишені без нагляду медперсоналу, впали.

Діти госпіталізовані до обласної дитячої лікарні. За фактом неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей у Великомихайлівському відділенні поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України.

В рамках досудового розслідування будуть встановлюватися всі обставини події, а також особи, які у ній винні. За подібне правопорушення законом передбачено до трьох років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.