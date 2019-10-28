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    На Одещині двоє дітей випали з вікна в лікарні

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    На Одещині двоє дітей випали з вікна в лікарні

    Внаслідок падіння дівчинка отримала тяжку черепно-мозкову травму, а її менший братик – ушкодження хребта

    У Великомихайлівській лікарні на Одещині двоє малолітніх дітей випали з вікна палати на другому поверсі.

    Про це 28 жовтня повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

    «Хлопчик з дівчинкою, 2017 та 2014 року народження, випали з вікна. Внаслідок падіння дівчинка отримала тяжку черепно-мозкову травму, а її менший братик – ушкодження хребта», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що напередодні малюки були вилучені представниками служби у справах дітей з неблагополучної родини, умови життя якої – неприйнятні для дітей. Для обстеження їх доставили до районної лікарні та помістили у палаті на другому поверсі. Саме з її вікна діти, залишені без нагляду медперсоналу, впали.

    Діти госпіталізовані до обласної дитячої лікарні. За фактом неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей у Великомихайлівському відділенні поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137  Кримінального кодексу України.

    В рамках досудового розслідування будуть встановлюватися всі обставини події, а також особи, які у ній винні. За подібне правопорушення законом передбачено до трьох років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

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