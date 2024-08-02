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Масштабний обмін ув’язнених між Заходом та Росією: з'явилися нові деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Масштабний обмін ув’язнених між Заходом та Росією: з'явилися нові деталі
Росія передала Заходу 16 політв’язнів
фото: Х/Джо Байден

Два тижні тому адміністрація Байдена отримала офіційне повідомлення про готовність Росії до обміну

Переговори між Заходом та Росією, які призвели до великого обміну ув’язненими почалися понад два роки тому. Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

За словами американських посадовців, росіяни були готові до переговорів протягом кількох місяців після затримання американської баскетболістки Бріттні Грінер у Росії в лютому 2022 року. Вони неодноразово зверталися до Вашингтона з пропозицією обміняти Грінер та колишнього морського піхотинця США Пола Уілана, засудженого у РФ за шпигунство, в межах угоди щодо звільнення російського кілера Вадима Красікова. Однак американці не вважали цю пропозицію серйозною, оскільки Красіков відбував довічне ув'язнення в Німеччині.

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фото: ТАСС

На початку року радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван зустрівся зі своїм німецьким колегою Єнсом Плетнером, щоб спробувати з'ясувати, як укласти угоду для звільнення Уілана. Грінер обміняли в грудні 2022 року на торговця зброєю Віктора Бута. 

Державний секретар Ентоні Блінкен також розмовляв про це з міністром закордонних справ Німеччини Аннеленою Бербок в кулуарах зустрічі в Японії 17 квітня 2023 року. Вони запропонували новий поворот – якщо німці звільнять Красікова, то отримають натомість російського опозиціонера Олексія Навального.

Володимир Путін зустрічає кілера Красікова
Володимир Путін зустрічає кілера Красікова
фото: ТАСС

У березні 2023 року у Росії затримали ще одного громадянина США – репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича. У жовтні 2023 року Алсу Курмашову, російсько-американську журналістку «Радіо Свобода», затримали і врешті-решт заарештували. Після цього, за словами американського посадовця, Вашингтон зробив Москві ще одну пропозицію щодо обміну, яка не включала Красікова. Вона була відхилена.

Президент США Джо Байден зателефонував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу 16 січня цього року, запросивши його на зустріч у Білому домі, де питання ув'язнених мало бути головним на порядку денному. США і Німеччина досягли попередньої домовленості про угоду, що включала Красікова.

Згодом Навальний помер у колонії через що Сполучені Штати втратили частину угоди, яка приваблювала німців. Навальний помер, коли проходила Мюнхенська конференція з безпеки, щорічна зустріч американських і європейських союзників. Там віцепрезидентка Камала Гарріс зустрілася в кулуарах з прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом, щоб переконатися, що словенці виконають свою частину угоди про обмін полоненими. Словенія утримувала двох росіян, засуджених за шпигунство, і США переконували звільнити їх.

Наприкінці квітня Байден надіслав Шольцу листа, в якому описав складну потенційну угоду. У червні Шольц, схоже, був готовий схвалити німецьку частину угоди – Красіков буде звільнений, що дасть старт багатоетапному обміну ув'язненими.

Вашингтон передав свою нову пропозицію Москві, а потім став чекати, після чого з Росії почали надходити обнадійливі сигнали: розпочалися, а потім були прискорені судові процеси над Гершковичем і Курмашоовою. Два тижні тому адміністрація Байдена отримала офіційне повідомлення про те, що Росія готова прийняти угоду.

Нагадаємо, 1 серпня, відбувся великий обмін ув'язненими між Росією і Білоруссю з одного боку та західними країнами з іншого.

Найбільший обмін полоненими в історії відносин Москви і Вашингтона відбувся в аеропорту Анкари: в ньому взяли участь відразу 24 людини. Російська сторона передала американській стороні 16 осіб (до цієї групи увійшли громадяни США, особи з подвійним громадянством та росіяни), а американська сторона передала Росії 8 осіб (усі вони є громадянами РФ).

До слова, німецькі слідчі незадоволені звільненням російського кілера з ФСБ Вадима Красікова під час обміну ув'язненими між Росією та Заходом, який відбувся 1 серпня. 

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Теги: обмін росія США політв’язні

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