Кількість загиблих та поранених у Костянтинівці зросла (фото)

Наразі відомо про щонайменше 43 поранених людей

Сьогодні, 9 серпня, росіяни вдарили по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок атаки кількість загиблих зросла до 14. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України та Офіс Генерального прокурора.

Наразі відомо про щонайменше 14 загиблих та 43 поранених людей.

На місці російського удару продовжують працювати необхідні служби.

Нагадаємо, сьогодні окупанти влучили в супермаркет та «Нову пошту». На місцях удару виникла сильна пожежа, є поранені та загиблі.

Голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін повідомив, що терористи атакували Костянтинівку зі ствольної артилерії. «Росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії, влучили у супермаркет. Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян», – написав він.

Пресслужба «Нової пошти» повідомила про обстріл вантажного відділення. «Всі наші співробітники живі, один колега отримав контузію – йому надається вся необхідна допомога. На жаль, є постраждалі серед населення», – йдеться у повідомленні.