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Кількість загиблих та поранених у Костянтинівці зросла (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Кількість загиблих та поранених у Костянтинівці зросла (фото)
На місці російського удару продовжують працювати необхідні служби
фото: ДСНС

Наразі відомо про щонайменше 43 поранених людей

Сьогодні, 9 серпня, росіяни вдарили по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок атаки кількість загиблих зросла до 14. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України та Офіс Генерального прокурора. 

Кількість загиблих та поранених у Костянтинівці зросла (фото) фото 1

Наразі відомо про щонайменше 14 загиблих та 43 поранених людей.

Кількість загиблих та поранених у Костянтинівці зросла (фото) фото 2

На місці російського удару продовжують працювати необхідні служби.

Нагадаємо, сьогодні окупанти влучили в супермаркет та «Нову пошту». На місцях удару виникла сильна пожежа, є поранені та загиблі. 

Голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін повідомив, що терористи атакували Костянтинівку зі ствольної артилерії. «Росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії, влучили у супермаркет. Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян», – написав він. 

Пресслужба «Нової пошти» повідомила про обстріл вантажного відділення. «Всі наші співробітники живі, один колега отримав контузію – йому надається вся необхідна допомога. На жаль, є постраждалі серед населення», – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Обстріл Костянтинівки: поліція показала відео з місця удару
Теги: росія поранення Україна українці смерть обстріл Донеччина окупанти Костянтинівка росіяни

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