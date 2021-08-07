У США спіймали рибу з людськими зубами (фото)

Як і людям, зуби цій рибі необхідні для перемелювання їжі, яка у неї складається з дрібних хребетних, безхребетних і рослин

Кейпкодський карась попався на вудку завзятого місцевого рибалки

У США спіймали рибу з людськими зубами. Кейпкодський карась, він же вівчарка, він же риба-каторжник, він же риба з овечою головою, попався на вудку завзятого місцевого рибалки Натана Мартіна, пише BBC.

Натан Мартін розповів, що давно хотів зловити зубату рибу, але не очікував, що в її пащі буде аж стільки зубів.

«Це була чудова риболовля. І я з нетерпінням чекаю, коли можна буде з'їсти мій смачний здобуток», – розповів він.

Риба з людськими зубами – не мутант і не жертва поганої екології. Офіційно вона називається кейпкодський карась, мешкає в водах Північної Америки, від Кейп-Коду і Массачусетсу до Флориди і від Мексиканської затоки до Бразилії.

Зазвичай ці риби живуть біля кам'яних паль, причалів, мангрових заростей, рифів і пірсів і можуть виростати до 91 см завдовжки та важити до 9,6 кг.

У дорослої риби в передній частині щелепи розташовані чітко окреслені різці. Кутні зуби також ростуть у три ряди на верхній щелепі та у два ряди на нижній. У задній частині щелепи у карася розміщені потужні та важкі подрібнювачі, які особливо важливі, щоби дробити панцирі здобичі.

Як і людям, зуби цій рибі необхідні для перемелювання їжі, яка у неї складається з дрібних хребетних, безхребетних і рослин.

Днями користувач Facebook Пірс Дженнетт, який, очевидно, був присутній під час вилову карася, опублікував з ним фото в соцмережі. Це викликало неабиякий резонанс у мережі.

«Звідси беруться протези?» – пожартував один із коментаторів.

«У цієї риби кращі зуби, ніж у мене», – написав інший.

Раніше повідомлялося, що у Чикаго пройшов благодійний заплив, у ході якого в річку скинули кілька десятків тисяч гумових качок.