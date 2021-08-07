  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У США спіймали рибу з людськими зубами (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Як і людям, зуби цій рибі необхідні для перемелювання їжі, яка у неї складається з дрібних хребетних, безхребетних і рослин - У США спіймали рибу з людськими зубами (фото)
    Як і людям, зуби цій рибі необхідні для перемелювання їжі, яка у неї складається з дрібних хребетних, безхребетних і рослин
    Фото: Jennette's Pier/Facebook

    Кейпкодський карась попався на вудку завзятого місцевого рибалки

    У США спіймали рибу з людськими зубами. Кейпкодський карась, він же вівчарка, він же риба-каторжник, він же риба з овечою головою, попався на вудку завзятого місцевого рибалки Натана Мартіна, пише BBC.

    Натан Мартін розповів, що давно хотів зловити зубату рибу, але не очікував, що в її пащі буде аж стільки зубів.

    «Це була чудова риболовля. І я з нетерпінням чекаю, коли можна буде з'їсти мій смачний здобуток», – розповів він.

    Риба з людськими зубами – не мутант і не жертва поганої екології. Офіційно вона називається кейпкодський карась, мешкає в водах Північної Америки, від Кейп-Коду і Массачусетсу до Флориди і від Мексиканської затоки до Бразилії.

    Зазвичай ці риби живуть біля кам'яних паль, причалів, мангрових заростей, рифів і пірсів і можуть виростати до 91 см завдовжки та важити до 9,6 кг.

    У дорослої риби в передній частині щелепи розташовані чітко окреслені різці. Кутні зуби також ростуть у три ряди на верхній щелепі та у два ряди на нижній. У задній частині щелепи у карася розміщені потужні та важкі подрібнювачі, які особливо важливі, щоби дробити панцирі здобичі.

    Як і людям, зуби цій рибі необхідні для перемелювання їжі, яка у неї складається з дрібних хребетних, безхребетних і рослин.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У США спіймали рибу з людськими зубами (фото)
    У США спіймали рибу з людськими зубами (фото)
    У США спіймали рибу з людськими зубами (фото)
    Фото: Jennette's Pier/Facebook

    Днями користувач Facebook Пірс Дженнетт, який, очевидно, був присутній під час вилову карася, опублікував з ним фото в соцмережі. Це викликало неабиякий резонанс у мережі.

    «Звідси беруться протези?» – пожартував один із коментаторів.

    «У цієї риби кращі зуби, ніж у мене», – написав інший.

    Раніше повідомлялося, що у Чикаго пройшов благодійний заплив, у ході якого в річку скинули кілька десятків тисяч гумових качок.

    Теги: США Facebook риба час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У США спіймали рибу з людськими зубами (фото)