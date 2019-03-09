На Одещині невідомі пропонували селянам продати голос за 5 тисяч гривень



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В поліцію звернувся голова райдержадміністрації і повідомив, що від його імені розповсюджують листівки із пропозицією продати голос на виборах

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права

В Одеській області в Сараті та інших селах району невідомі поширювали листівки з пропозицією винагороди в 5 тисяч грн за підтримку одного з кандидатів у президенти.

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

В поліцію звернувся голова районної державної адміністрації і повідомив, що від його імені розповсюджують листівки. У них мова йде про видачу в адміністрації 5 тис. грн кожному місцевому жителю у віці від 18 до 80 років, який на виборах проголосує за певного кандидата.

Такі листівки поліцейські виявили в районному центрі, а також в селах Петропавлівка, Пшеничне, Крива Балка і Зоря.

Зараз поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права. Дана стаття передбачає покарання у вигляді ув'язнення строком до чотирьох років.

До слова, столична поліція затримала групу осіб за пошкодження агітаційного намету.

Нагадаємо, на думку делегації ПАРЄ, загальна обстановка в Україні підходить для проведення демократичних виборів.