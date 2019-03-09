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    На Одещині невідомі пропонували селянам продати голос за 5 тисяч гривень

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    В поліцію звернувся голова райдержадміністрації і повідомив, що від його імені розповсюджують листівки із пропозицією продати голос на виборах - На Одещині невідомі пропонували селянам продати голос за 5 тисяч гривень
    В поліцію звернувся голова райдержадміністрації і повідомив, що від його імені розповсюджують листівки із пропозицією продати голос на виборах

    Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права

    В Одеській області в Сараті та інших селах району невідомі поширювали листівки з пропозицією винагороди в 5 тисяч грн за підтримку одного з кандидатів у президенти.

    Про це повідомляє прес-служба МВС України.

    В поліцію звернувся голова районної державної адміністрації і повідомив, що від його імені розповсюджують листівки. У них мова йде про видачу в адміністрації 5 тис. грн кожному місцевому жителю у віці від 18 до 80 років, який на виборах проголосує за певного кандидата.

    Такі листівки поліцейські виявили в районному центрі, а також в селах Петропавлівка, Пшеничне, Крива Балка і Зоря.

    Зараз поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права. Дана стаття передбачає покарання у вигляді ув'язнення строком до чотирьох років.

    До слова, столична поліція затримала групу осіб за пошкодження агітаційного намету.

    Нагадаємо, на думку делегації ПАРЄ, загальна обстановка в Україні підходить для проведення демократичних виборів.

     До вашої уваги:  
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут
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