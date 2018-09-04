На Одещині першокласники будуть навчатися за 3D-підручниками



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«Живу Абетку» подарували усім першим класам Одеської області

В Одеській області першачків навчатимуть за допомогою «Живої Абетки». Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов сьогодні, під час свята Першого дзвоника, подарував такі посібники, зокрема, вчителям новоствореного ліцею «Європейський» в Одесі. Загалом, 1500 примірників «Живої Абетки» отримали усі перші класи регіону, у тому числі, і приватні заклади. Це — інтерактивні підручники, що «оживають» через планшет або смартфон.

«Коли дивишся на наших дітей, особливо яскраво розумієш – в Україні є чудове майбутнє. Хто знає, може прямо зараз серед наших діток є майбутній Нобелівський лауреат або ще один Ілон Маск. Сьогодні ми відзначаємо відкриття нового ліцею в Одесі. А на свято не можна приходити без подарунків. Для школярів нового ліцею ми передаємо нову інтерактивну дошку, аби їх навчання було яскравішим. І мені дуже приємно, що нашим маленьким першачкам, всім вчителям по всій області ми також передаємо «Живі абетки». Це — такий 3D-підручник, який оживає, як тільки на нього наводять смартфон чи планшет. Мені здається, що всі діти у нашому регіоні мають навчатися у сучасних та комфортних умовах. Я бажаю усім школярам успіху, усмішок та нових цікавих знань», - підкреслив Максим Степанов.

Зазначимо, використання ігрового посібника «Жива Абетка» отримало схвальний висновок від Міністерства освіти і науки України.

Нагадаємо, очільник Одеського регіону Максим Степанов передав пропозиції змін до законопроекту «Про повну загальну середню освіту», які забезпечать всі школи країни високошвидкісним Інтернетом та вайфаєм. Використання IT-технологій — один із ключових пріоритетів програми голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова «О-12. Дванадцять кроків назустріч сучасній освіті». Першими за новим держстандартом розпочинають навчання понад 30 тисяч школярів у 1452 класах регіону.