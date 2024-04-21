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Росіяни атакували ракетою Одещину: під ударом опинилася портова інфраструктура

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни атакували ракетою Одещину: під ударом опинилася портова інфраструктура
Ворог поцілив по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури
фото: скріншот із відео

Наразі відомо про щонайменше одного постраждалого

Російські війська завдали удару балістичною ракетою по Одещині. Ворог поцілив по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури. Про це повідомили в Силах оборони півдня.

За даними військових, від вибухової хвилі та уламків ракет пошкоджень зазнали приватні будинки, в одному з яких упала стеля. На приватному подвір’ї сталося займання сіна.

Окрім цього, наразі відомо про щонайменше одного постраждалого. Наслідки іще уточнюють.

Минула повітряна тривога в області почалася о 13:14 та тривала 40 хвилин. У обласній військовій адміністрації закликали мешканців Одещини перебувати в укриттях під час тривоги.

Нагадаємо, учора, 20 квітня, росіяни теж били по Одесі. Окупанти вдарили по приватному сектору міста, де завдали руйнувань житловим будинкам. Унаслідок атаки є постраждалі, зокрема трирічна дитина.

 

Теги: окупанти ворог тривога росіяни дитина

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