На Одещині поліцейські проводять зі школярами уроки безпеки в інтернеті



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Мета уроків - навчити найбільш уразливу категорію населення найважливішим правилам безпечної та етичної поведінки у всесвітньому павутинні, а також вберегти від скоєння правопорушень

Інформацію вже засвоїли учні загальноосвітньої школи села Стара Некрасівка Ізмаїльського району. Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

«Зокрема, діти вже добре розуміють, чому, перш ніж поділитися в соціальній мережі особистою інформацією, необхідно добре подумати, який характер вона носить і чи не обернеться така відвертість проблемами у подальшому», - зазначила інспекторка сектора ювенальної превенції Ізмаїльського ВП Ольга Владичко.





Зі старшокласниками правоохоронці розібрали правопорушення, які найчастіше скоюють їхні однолітки, та види відповідальності за них. Підліткам нагадали, що неповнолітніх правопорушників обов’язково ставлять на облік, а це певним чином впливає на їхнє майбутнє.