На Одещині поліцейські затримали жінку, яка зарізала чоловіка



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Зі слів зловмисниці, потерпілий сам спровокував її

Конфлікт між 50-річною жінкою і на рік старшим за неї чоловіком розпочався вчора ввечері в одному з сіл Великомихайлівського району в будинку роботодавця, у якого ті доглядали за господарством. Що сталося вбивство, в поліцію повідомили близько 19-ї.

Слідчо-оперативна група встановила, що робітники хильнули зайвого і почали з’ясовувати стосунки.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

«Зі слів жінки, вона схопила ніж і вдарила ним чоловіка в груди, після того, як він замахнувся на неї кулаком. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці, - зазначив начальник Великомихайлівського відділення поліції Геннадій Буковський. - Підозрювану затримано в порядку ст. 208 КПК України».

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Досудове слідство триває.



