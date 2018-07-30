  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Одещині поліцейські затримали жінку, яка зарізала чоловіка

    • Розсилка
    На Одещині поліцейські затримали жінку, яка зарізала чоловіка

    Зі слів зловмисниці, потерпілий сам спровокував її

    Конфлікт між 50-річною жінкою і на рік старшим за неї чоловіком розпочався вчора ввечері в одному з сіл Великомихайлівського району в будинку роботодавця, у якого ті доглядали за господарством. Що сталося вбивство, в поліцію повідомили близько 19-ї.

    Слідчо-оперативна група встановила, що робітники хильнули зайвого і почали з’ясовувати стосунки. 

    Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Читайте також

    «Зі слів жінки, вона схопила ніж і вдарила ним чоловіка в груди, після того, як він замахнувся на неї кулаком. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці, -   зазначив начальник Великомихайлівського відділення поліції Геннадій Буковський. - Підозрювану затримано в порядку ст. 208 КПК України».

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Досудове слідство триває.


    Читайте також
    кримінал вбивство Одещина жінка чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ