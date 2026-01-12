На Одещині РФ атакувала судна під прапорами Панами та Сан-Марино: є постраждалі

Одне із суден перебувало в очікуванні заходу до порту для навантаження олії

Російська терористична армія уразила у Чорному морі два цивільні судна під прапорами Панами та Сан-Марино. Внаслідок чого постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Адміністрацію морських портів України.

«Є постраждалі серед екіпажів. Усім їм надається необхідна медична допомога. Одне із суден перебувало в очікуванні заходу до порту для навантаження олії. Інше – прямувало на вихід із порту, будучи завантаженим кукурудзою», – йдеться у повідомленні.

На місці удару працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, 9 січня російські загарбники здійснили чергову атаку на цивільне судноплавство в межах Українського морського коридору. Внаслідок ударів було пошкоджено два судна під іноземними прапорами.

Раніше Російська Федерація атакувала два порти Одещини. Унаслідок атаки пошкоджено об’єкти порту, адміністративні будівлі, контейнери з олією.