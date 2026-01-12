Головна Одеса Новини
search button user button menu button

На Одещині РФ атакувала судна під прапорами Панами та Сан-Марино: є постраждалі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На Одещині РФ атакувала судна під прапорами Панами та Сан-Марино: є постраждалі
На місці працюють усі відповідні служби
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Одне із суден перебувало в очікуванні заходу до порту для навантаження олії

Російська терористична армія уразила у Чорному морі два цивільні судна під прапорами Панами та Сан-Марино. Внаслідок чого постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Адміністрацію морських портів України.

«Є постраждалі серед екіпажів. Усім їм надається необхідна медична допомога. Одне із суден перебувало в очікуванні заходу до порту для навантаження олії. Інше – прямувало на вихід із порту, будучи завантаженим кукурудзою», – йдеться у повідомленні.

На місці удару працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, 9 січня російські загарбники здійснили чергову атаку на цивільне судноплавство в межах Українського морського коридору. Внаслідок ударів було пошкоджено два судна під іноземними прапорами.

Раніше Російська Федерація атакувала два порти Одещини. Унаслідок атаки пошкоджено об’єкти порту, адміністративні будівлі, контейнери з олією.

Читайте також:

Теги: війна Одещина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нюрнберзький процес
Головна помилка Нюрнберга. Що є першопричиною російської агресії
14 грудня, 2025, 16:00
Німеччина – один із головних партнерів України в Європі
Німеччина – один із головних партнерів України в Європі
15 грудня, 2025, 20:13
«Ваш смартфон – знахідка для ворога». Розмова про те, як працює секретна служба на фронті
«Ваш смартфон – знахідка для ворога». Розмова про те, як працює секретна служба на фронті Технології війни
23 грудня, 2025, 21:00
Ірландія дізнається про російські операції лише після сигналів від союзників, насамперед Великої Британії.
The Telegraph назвав країну, яка є найслабшою у боротьбі з російською агресією
23 грудня, 2025, 04:37
Буданов прокоментував свою недавню заяву, що в лютому 2026 року буде вікно для досягнення мирної угоди
Буданов розповів, коли може закінчитися війна, та що цьому перешкоджає
27 грудня, 2025, 19:58
Володимир Костирко був учасником АТО
Стояв на захисті України від початку війни. Згадаймо Володимира Костирка
1 сiчня, 09:00
Основа ціль атаки – ВПК, енергетична та нафтогазова інфраструктури
Атака на Україну: мапа орієнтовного руху БпЛА та ракет
5 сiчня, 07:37
Третій армійський корпус запустив нову рекрутингову кампанію
Третій армійський корпус запустив нову рекрутингову кампанію
8 сiчня, 19:09
Наразі відомо про чотирьох загиблих, серед них медичний працівник
Атака на Київ: є загиблі, кількість поранених зросла
9 сiчня, 07:35

Новини

На Одещині РФ атакувала судна під прапорами Панами та Сан-Марино: є постраждалі
На Одещині РФ атакувала судна під прапорами Панами та Сан-Марино: є постраждалі
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є постраждалі
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є постраждалі
В Одещині рекомендується школам навчати дистанційно до 19 січня
В Одещині рекомендується школам навчати дистанційно до 19 січня
Росія вдарила по двох іноземних суднах у Чорному морі: є жертви
Росія вдарила по двох іноземних суднах у Чорному морі: є жертви
Росія завдала удару по двох портах Одещини: є жертви
Росія завдала удару по двох портах Одещини: є жертви
На війні загинув боєць РДК Тимофій Ануфрієв, син відомого одеського художника
На війні загинув боєць РДК Тимофій Ануфрієв, син відомого одеського художника

Новини

Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Сьогодні, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
Вчора, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Вчора, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Вчора, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
10 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua