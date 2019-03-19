Одеські комунальники огородили аварійну стіну. яка може впасти на перехожих, і зникли
-
Розсилка
Щодня біля стіни проходять діти та дорослі
В Одесі на вулиці Академіка Вільямса, поруч з будинком, 59 корпус 4 знаходиться споруда, частина якого стала відокремлюватися від загального будови і загрожує впасти на повз проходять школярів і дорослих.
Про це йдеться в заяві на сайті Єдиного центру звернень громадян.
«У безпосередній близькості від даної будівлі розташовується приватна школа і щодня по даній ділянці дороги проходять діти і дорослі, на голову яких в будь-який момент може впасти дана частина споруди», - йдеться в заяві.
Читайте також
Заявник також розповів, що на минулому тижні співробітники аварійної служби встановили огорожу, але з тих пір ніяких дій, спрямованих на ремонт або знесення споруди, не проводилося.