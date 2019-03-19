  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Одеські комунальники огородили аварійну стіну. яка може впасти на перехожих, і зникли

    • Розсилка
    Одеські комунальники огородили аварійну стіну. яка може впасти на перехожих, і зникли

    Щодня біля стіни проходять діти та дорослі

    В Одесі на вулиці Академіка Вільямса, поруч з будинком, 59 корпус 4 знаходиться споруда, частина якого стала відокремлюватися від загального будови і загрожує впасти на повз проходять школярів і дорослих.

    Про це йдеться в заяві на сайті Єдиного центру звернень громадян.

    «У безпосередній близькості від даної будівлі розташовується приватна школа і щодня по даній ділянці дороги проходять діти і дорослі, на голову яких в будь-який момент може впасти дана частина споруди», - йдеться в заяві.

    Читайте також

    Заявник також розповів, що на минулому тижні співробітники аварійної служби встановили огорожу, але з тих пір ніяких дій, спрямованих на ремонт або знесення споруди, не проводилося.

    Читайте також
    дороги діти Одеса школа ремонт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ