Одеські комунальники огородили аварійну стіну. яка може впасти на перехожих, і зникли



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Щодня біля стіни проходять діти та дорослі

В Одесі на вулиці Академіка Вільямса, поруч з будинком, 59 корпус 4 знаходиться споруда, частина якого стала відокремлюватися від загального будови і загрожує впасти на повз проходять школярів і дорослих.

Про це йдеться в заяві на сайті Єдиного центру звернень громадян.

«У безпосередній близькості від даної будівлі розташовується приватна школа і щодня по даній ділянці дороги проходять діти і дорослі, на голову яких в будь-який момент може впасти дана частина споруди», - йдеться в заяві.

Заявник також розповів, що на минулому тижні співробітники аварійної служби встановили огорожу, але з тих пір ніяких дій, спрямованих на ремонт або знесення споруди, не проводилося.