В Одесі з'явилася єдина в Україні підземна резиденція святого Миколая

Резиденція розміщена в катакомбах в селі Нерубайське

На Одещині в катакомбах відкрилася справжня резиденція святого Миколая. Про відвідини казкового місця написала керівниця Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова у Facebook

«Ваша дитина точно такого ще не бачила. Скажу більше: ви теж! Підземна резиденція святого Миколая розміщена в… катакомбах! Мені пощастило бути на її відкритті в селі Нерубайське Одеської області. Враження таке, наче я потрапила в фантастичну реальність! Декорації дуже натуральні, дивовижні костюми, таємничості додають фарби, що світяться в темряві. Діти аж стрибали від захоплення і навперебій розповідали Миколаю, які ж вони хороші. Навіть мені захотілося по душам поговорити з Миколаєм «за життя». І от запитайте мене тепер, чи вірю я в святого Миколая? Тепер уже точно вірю, бо в Нерубайському казки оживають», – написала Вєтрова.

Вона також додала, що підземна резиденція працюватиме щодня до 10 січня.

Нагадаємо, у дім відомої співачки Ірини Білик завітав Святий Миколай. Чарівник прийшов до маленького сина виконавиці Табріза.

Також у День святого Миколая українські політики замилували родинними фото біля ялинки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у відкритті святкового містечка «Миколай приймає друзів», яке цьогоріч знову працюватиме для дорослих і дітей на вулиці Банковій у Києві.