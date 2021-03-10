Не буде сцен, не буде концертів: одеська Гуморина до 1 квітня пройде в режимі онлайн

Але в центрі міста організують флешмоби та фотозони

В 2021 році одеська Гуморина пройде в онлайн-режимі через карантинні обмеження.

Тому одеська мерія в цей день не планує ніяких офіційні масових заходів, перш за все – урочистого і веселого параду на Дерибасівській, передає «Одеський кур’єр». Усе пройде в онлайн-режимі.

Тим не менше, за словами керівника одеського міського департаменту культури Тетяни Маркової, по Одесі буде їздити трамвай з клоунами, а в центрі міста організують флешмоби та фотозони. «Гуморини в тому сенсі, в якому ми звикли, не буде. Але ми знаємо, що люди приїдуть, тому ми підготували для них фотозони, флешмоби, для них будуть їздити трамваї з клоунами. Не буде сцен, не слід очікувати маніфестацій, не буде концертів» – зазначила чиновниця.

Нагадаєемо, у 2020-му, в розпал карантину, в Одесі Гуморина також проходила в режимі онлайн.