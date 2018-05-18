На Одещині відкрито перший інклюзивно-ресурсний центр



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Доброславський інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими освітніми потребами став першим в Одеській області.

Дружина Президента України Марина Порошенко спільно з головою Одеської обласної державної адміністрації Максим Степановим 17 травня дали старт його роботі. Відтепер пройти реабілітацію чи корекцію розвитку у новому закладі зможуть понад 11 тисяч мешканців Лиманського району віком від двох до вісімнадцяти років.

«Мені центр дуже сподобався! Вважаю, що діти, які будуть його відвідувати справді відчують іншу якість освітніх та корекційних послуг. Основними завданнями інклюзивно-ресурних центрів є комплексна оцінка дітей з особливими освітніми потребами за сучасними міжнародними тестами. Це також розробка рекомендацій щодо програм навчання та надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг таким дітям. Ми працюємо над тим, щоб вони могли потрапити до такого центру, який знаходиться найближче до місця проживання», — відзначила дружина Президента України Марина Порошенко.

Перший Інклюзивно-ресурсний центр (ІРЦ) в регіоні відкрито на базі Доброславського НВК «ЗОШ I-III ступенів-гімназії» Лиманського району. Незабаром такі ІРЦ з'являться ще у містах Білгород-Дністровський, Ізмаїл та Подільськ, Татарбунарському та Савранському районах, а також Красносільській, Авангардівській, Куяльницькій ОТГ.

«Я впевнений, що це йде на користь нашим особливим дітям. Вони надзвичайно добрі та відкриті! Такі кроки роблять наше суспільство кращим. Це потрібно кожному з нас та всій країні!» – підкреслив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

Лиманською районною державною адміністрацією буде проведено конкурс на посади фахівців ІРЦ та сформовано відповідний штат. Фінансування закладу здійснюватиметься, зокрема, за рахунок освітньої субвенції, тож, його послуги будуть безкоштовними.

У центрі обладнано чотири кімнати. Серед них: кабінет лікувальної фізкультури, психологічної реабілітації та ресурсна та сенсорна кімнати. У свою чергу, кабінет для надання оцінки та психолого-педагогічної допомоги об’єднує такі зони: кабінет логопеда, сурдопедагога, тифлопедагога, практичного психолога тощо.

За результатами комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини фахівці центру направлятимуть і надаватимуть допомогу у влаштуванні дитини з особливими потребами до закладів освіти.

Нагадаємо, 17 травня Марина Порошенко здійснила робочий візит до Одеської області. Перша леді презентувала національний проект «Книга миру». Школярі, чиї батьки захищають територіальну цілісність України, створили новий розділ у фотолітописі.