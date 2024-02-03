На Одещині вбито 15-річну дівчину: у злочині підозрюють її ровесника

Зловмисник у покинутій будівлі колишнього вагового комплексу завдав потерпілій ушкодження, не сумісні із життям

За скоєне убивці загрожує до 15 років позбавлення волі

На Одещині поліцейські розшукали тіло 15-річної Мішель Піявчик, яка зникла безвісти. Про це повідомляє поліція Одеської області. Дівчинка жила з бабусею. 30 січня бабуся звернулася до правоохоронців повідомила, що її внучка пішла з дому ще 21 січня і не повернулася.

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На четвертий день пошуків правоохоронці розшукали тіло безвісти зниклої дівчини з ознаками насильницької смерті.

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За словами правоохоронців, особа імовірного зловмисника встановлена. За підозрою у вбивстві 15-річної Мішель Піявчик поліцейські затримали 16-річного юнака, з яким вона познайомилась незадовго до смерті.

Попередньо встановлено, що зловмисник у покинутій будівлі колишнього вагового комплексу завдав потерпілій ушкодження, не сумісні із життям. Щоб приховати злочин, підліток закидав тіло вбитої мотлохом.

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Наразі вирішується питання про повідомлення хлопцеві про підозру та обрання запобіжного заходу. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, російського військового, який навесні 2022 року на Чернігівщині незаконно утримував трьох цивільних, двох із яких розстріляв, засудили до довічного позбавлення волі.