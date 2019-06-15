На перехресті М'ясоєдовської та Прохоровської заплановано обмеження руху автотранспорту



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До 1 вересня буде тимчасово закрито рух автотранспорту на перехресті вулиць М’ясоєдовської та Прохоровської

З наступного тижня і до 1 вересня 2019 року буде тимчасово закрито рух автотранспорту на перехресті вулиць М’ясоєдовської та Прохоровської у зв'язку з проведенням капітального ремонту перехрестя і заміною трамвайної колії переїзду.

Департаментом транспорту, зв'язки і організації дорожнього руху Одеської міськради буде внесено відповідні зміни до схем руху громадського транспорту.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що одеські бювети перейшли на літній графік роботи.