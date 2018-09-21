На півночі Одеської області пройде козацький фестиваль



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Культурний захід на Одещині

12 жовтня у селі Кам’яне Савранського району пройде козацький фестиваль «Покрова героїв». На гостей очікують козацькі силові забави, виступи музичних гуртів і смаколики національної кухні. Про це повідомив голова Савранської районної державної адміністрації Віталій Свічинський.



«Фестиваль «Покрова героїв» - це унікальна можливість поринути у автентичну історію козацтва. Для гостей заходу буде влаштовано театралізоване дійство — вони спостерігатимуть за посвятою в козаки, боями на шаблях, а також змаганнями ковалів та силачів. Окрім того, дивуватимемо гостей презентацією та дегустацією святкових страв, які притаманні Савранському району і традиційно готувалися протягом різних століть, починаючи з XVI», — зазначив Віталій Свічинський.

На фестивалі буде організовано виставку виробів майстрів декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва. Для гостей проходитимуть майстер-класи з виготовлення віників, ляльок-мотанок, розпису та різьбі по дереву, лозоплетінню, ліпленню з глини.