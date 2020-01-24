На Привокзальній площі в Одесі демонтують незаконний об'єкт



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В Одесі демонтують торговий павільйон, незаконно встановлений на Привокзальній площі

23 січня 2020 року розпочався демонтаж незаконного спорудження на вул. Одеса-Головна, 2 (Привокзальна площа, 2). Демонтаж проводиться власником об'єкта. Інспектори управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради контролюють приведення цього об'єкта в первинний стан.

Раніше під час комісійного виїзду за участю представників управління ДАБК і управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради було встановлено, що власник малої архітектурної форми, розташованої на Привокзальній площі, 2, вирішив перебудувати тимчасову споруду в капітальне будівлю. Будівництво капітальної будівлі проводилося без проєктної документації та дозвільних документів.

У липні 2019 року департаментом архітектури та містобудування Одеської міської ради на власника були оформлені три паспорти прив'язки групи стаціонарних тимчасових споруд - павільйони загальною площею 99,00 кв.м.

У зв'язку з наданням недостовірних даних, виявлених під час обстеження, дані паспорти були скасовані наказами департаменту архітектури та містобудування від 16.01.2020 року.