На в'їзді до Чорноморська вантажівка знесла обмежувач висоти



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Поліція зафіксувала дорожньо-транспортну пригоду

Аварія за участю «КамАЗа» сталася ввечері 9 лютого в селищі Олександрівка в передмісті Чорноморська.

Як повідомляють очевидці, перед мостом водій вантажівки не впорався з керуванням і врізався в опору обмежувача висоти, в результаті чого частина металевої конструкції зігнулася і впала.

На щастя, жертв і постраждалих в результаті аварії немає. Прибулі на місце співробітники поліції зафіксували ДТП.

Джерело: Думская