На в'їзді до Чорноморська вантажівка знесла обмежувач висоти
Поліція зафіксувала дорожньо-транспортну пригоду
Аварія за участю «КамАЗа» сталася ввечері 9 лютого в селищі Олександрівка в передмісті Чорноморська.
Як повідомляють очевидці, перед мостом водій вантажівки не впорався з керуванням і врізався в опору обмежувача висоти, в результаті чого частина металевої конструкції зігнулася і впала.
На щастя, жертв і постраждалих в результаті аварії немає. Прибулі на місце співробітники поліції зафіксували ДТП.
Джерело: Думская