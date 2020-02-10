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    На в'їзді до Чорноморська вантажівка знесла обмежувач висоти

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    На в'їзді до Чорноморська вантажівка знесла обмежувач висоти

    Поліція зафіксувала дорожньо-транспортну пригоду

    Аварія за участю «КамАЗа» сталася ввечері 9 лютого в селищі Олександрівка в передмісті Чорноморська.

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    На в'їзді до Чорноморська вантажівка знесла обмежувач висоти
    На в'їзді до Чорноморська вантажівка знесла обмежувач висоти

    Як повідомляють очевидці, перед мостом водій вантажівки не впорався з керуванням і врізався в опору обмежувача висоти, в результаті чого частина металевої конструкції зігнулася і впала.

    На щастя, жертв і постраждалих в результаті аварії немає. Прибулі на місце співробітники поліції зафіксували ДТП.

    Джерело: Думская

    ДТП вантажівки Одещина водій
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