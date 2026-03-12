Удар РФ спричинив забруднення Дністра: виникла загроза для Молдови

Після атаки на Дністровську ГЕС у річку потрапили трансформаторні масла

Після російської атаки на Дністровську гідроелектростанцію у річці Дністер зафіксували витік технічних масел, який уже поширився вниз за течією та дістався території Молдови. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

За даними відомства, забруднення річки стало наслідком ракетно-дронової атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру. У міністерстві наголосили, що подібні удари створюють не лише військові, а й серйозні екологічні ризики.

«Російська федерація продовжує вчиняти міжнародні екологічні злочини, використовуючи війну, як інструмент руйнування екосистем та створення транскордонних екологічних загроз», – заявили у міністерстві.

За інформацією Мінекономіки, 10 березня 2026 року у річці Дністер поблизу села Лядова Яришівської громади Могилів-Подільського району Вінницької області були виявлені плями технічних масел.

Попередньо встановлено, що забруднення пов’язане з витоком трансформаторних масел з інфраструктурних об’єктів у районі Дністровської ГЕС у Чернівецькій області. Витік стався після російської атаки, яку РФ здійснила 7 березня.

За даними української сторони, масляні плями почали поширюватися вниз за течією річки та вже були зафіксовані на території Республіки Молдова, зокрема в районі села Наславча.

«Мінекономіки розглядає цей інцидент як черговий прояв екологічної агресії РФ, що створює загрозу транскордонній водній безпеці та потребує належної міжнародної правової оцінки. [...] Ураження енергетичної інфраструктури спричинило витік технічних масел у Дністер, що створило транскордонну екологічну загрозу», – зазначається у повідомленні.

У Вінницькій та Одеській областях уже відбулися засідання комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Під час них було визначено комплекс заходів для локалізації та ліквідації забруднення річки.

Після узгодження дій з молдовською стороною підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій розпочнуть практичні роботи. Зокрема, планується встановлення загороджувальних бонових ліній та застосування сорбентів для збору маслянистих плям.

До слова, безпілотники центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України уразили інфраструктуру нафтоперекачувальної станції «Тихорецьк» в однойменному населеному пункті Краснодарського краю Росії.