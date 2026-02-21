Атака на Одещину: зафіксовано руйнування, є поранені

Вночі ворог масовано атакував Одеський район ударними безпілотниками

У ніч на 21 лютого 2026 року російські окупаційні війська здійснили масований наліт ударними безпілотниками на Одеський район. Під ударом опинилася житлова забудова, навчальний заклад та об'єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Ворожа атака призвела до значних руйнувань у приватному секторі та багатоквартирних будинках Одеського району. Через влучання та падіння уламків спалахнули пожежі.

«Через атаки ворога спалахнули та зазнали руйнувань щонайменше пʼять приватних будинків, чотириквартирний будинок, кілька гаражів та легкових автомобілей. В місті частково зруйнувано ліцей, також пошкоджень зазнали склади енергетичної компанії», – зазначив Кіпер.

За його словами, двоє осіб постраждало. Одну людину госпіталізовано, ще одній допомогу надано на місці.

Усі пожежі рятувальники оперативно ліквідували. На місцях працюють усі відповідні служби. Правоохоронці фіксують чергові воєнні злочини Росії проти мирного населення Одещини.

Нагадаємо, вночі 21 лютого російські терористи атакували Одесу безпілотниками. За інформацією голови Одеської МВА Сергія Лисака, внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру, чотири житлових будинків в різних районах міста та навчальний заклад.

Лисак уточнив, що інформація про руйнування ще з'ясовується.