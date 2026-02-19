Відновлено рух трасою Одеса – Рені

Обмеження руху було введено у звʼязку зі складними погодними умовами

Обмеження знято з 07:00 години ранку

Сьогодні, 19 лютого, з 07:00 знято обмеження руху на автодорозі М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

«Сьогодні, 19 лютого, з 07:00 години ранку, знято тимчасову заборону руху на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-15 Одеса – Рені (на м.Бухарест)», – йдеться у повідомленні.

Обмеження руху було введено у звʼязку зі складними погодними умовами: інтенсивними опадами у вигляді снігу та крижаного дощу, що створило підвищену небезпеку для учасників дорожнього руху.

«Щодо стану проїзду автомобільними дорогами загального користування державного значення звертайтесь на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80», – наголошує Служба відновлення та розвитку інфраструктури.

Нагадаємо, 18 лютого на всій протяжності автодороги М-15 Одеса-Рені (на м.Бухарест) транспортники тимчасово обмежили рух. Все через погіршення погоди.