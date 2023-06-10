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В Одесі прогриміли вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
В Одесі прогриміли вибухи
Моніторингові канали повідомили про вибухи в Одесі
фото з відкритих джерел

Вибухи пролунали під час повітряної тривоги

В Одесі, ввечері 9 червня, пролунали звуки вибухів. Про це повідомляє «Суспільне».

«В Одесі було чутно вибухи», – йдеться у повідомленні.

Також ввечері 9 червня, у південних та східних областях України оголосили повітряну тривогу.

Згодом місцеві повідомили про повторні вибухи.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 9 червня під час повітряної тривоги на Житомирщині силами ППО, за попередніми даними, збито одну ракету. Унаслідок падіння уламків в м. Звягель зруйновано один та пошкоджено 12 житлових будинків. Також унаслідок події одна особа загинула та три – травмовано.

Також у ніч на 9 червня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав сильний вибух. Як зазначають місцеві жителі, він пролунав на горі в районі хлібокомбінаті. Також є можливість, що горить газова заправна станція. У мережі також почали публікувати фото та відео з місця події у Бердянську.

До слова, сейсмічні станції зафіксували сигнали вибуху на Каховській ГЕС у ніч проти 6 червня. Дослідники зазначають, що станція, яка зареєструвала вибух, розташована приблизно за 62 км від греблі. За її даними, 6 червня, о 2:54 за місцевим часом поряд із греблею гідроелектростанції сталися поштовхи магнітудою від 1 до 2 балів.

Теги: вибух відео Одеса

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