Обшуки в Одеській облраді: ДБР розслідує масштабну розтрату коштів



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Обшуки в Одеській облраді Фото: 048.ua

Виділені на розвиток Ізмаїльського регіону бюджетні грошові кошти були витрачені не за цільовим призначенням, повідомили в ДБР

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань в п’ятницю, 16 серпня, проводять ряд обшуків у приміщеннях Одеської обласної ради та Ізмаїльської міської ради.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що обшуки відбуваються в рамках розслідування кримінального провадження щодо розтрати бюджетних коштів, виділених на розвиток Ізмаїльського регіону.

Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

За даними ДБР, протягом 2015-2019 років Одеською обласною радою виділялись грошові кошти на розвиток Ізмаїльського району Одеської області, в тому числі на такі об’єкти, як капітальний ремонт будинку культури; капітальний ремонт дороги; реконструкцію незавершеного будівництва загальноосвітньої школи; капітальний дитячого садочка в м. Ізмаїл Одеської області; капітальний ремонт дитячо-юнацької спортивної школи; капітальний ремонт будівлі аеровокзалу «Аеропорт Ізмаїл».

«Наразі встановлено, що виділені на розвиток регіону бюджетні грошові кошти були витрачені не за цільовим призначенням, оскільки вказані будівельні роботи фактично не проводились або проводились не в повному обсязі», - заявили в Державному бюро розслідувань.

Повідомляється, що підприємства, які брали участь у проведенні будівельних робіт, штучно визначались переможцями за тендерними процедурами. Отримані бюджетні кошти в результаті перераховувались на рахунки компаній-нерезидентів України, що можуть бути пов’язані з керівництвом Одеської обласної ради.

Також встановлено, що розпорядженням та безпосереднім контролем за проведенням зазначених робіт займалися посадові особи Ізмаїльської міської ради.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Генеральна прокуратура України, оперативний супровід - Служба безпеки України.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Одеській обласній раді проводять обшуки співробітники Державного бюро розслідувань.

Як відомо, позачергова сесія Одеської обласної ради 16 серпня почалася з бійки.