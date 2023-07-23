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Ракетний удар по Одесі. Влада звернулась до Московської церкви в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ракетний удар по Одесі. Влада звернулась до Московської церкви в Україні
УПЦ закликали розірвати зв’язки з російською церквою
фото з відкритих джерел

Спасо-Преображенський собор став одним із понад п’ятисот знищених Росією сакральних споруд

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті звернулася до священноначалля Української православної церкви із закликом розірвати зв’язки з російською церквою, яка стала безпосереднім учасником кривавої агресії проти України. Вийти зі складу всіх її органів, викрити антихристиянське вчення її очільника, засудити антиканонічне, ганебне загарбання українських єпархій, а також тих, хто допомагає ворогу нищити українців. Про це йдеться на сайті органу.

«Ви не дочекаєтеся жодного співчуття з боку московських «князів церкви» вдовам і сиротам; вони ніколи не «печалуватимуться» за вас перед своїм ідолом – найбільшим злочинцем XXI століття, на якого чекає міжнародний суд. Розірвіть із тими, хто хоче забрати у нас нашу мову, культуру, єство і саме життя», – ідеться у заяві.

У службі також нагадали, що Спасо-Преображенський собор став одним із понад п’ятисот сакральних споруд знищених, сплюндрованих, пошкоджених росіянами від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

«Під огидне сюсюкання про «єдність святої русі», під обіцянки патріархом Кирилом життя вічного для вбивць, гвалтівників й мародерів, палають монастирі, гинуть священники та монахи», – сказано у повідомленні.

Раніше вікарій Одеської єпархії УПЦ МП архієпископ Арцизький Віктор (Биков) звернувся до патріарха Московського Кирила і всіх членів Священного Синоду РПЦ, у якому засудив «бездумну агресію РФ» проти Незалежної України, а також закликав РПЦ «відстати» від УПЦ.

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російські окупанти атакували Одесу близько 20 ракетами різних типів. У тому числі й балістичними.

Раніше повідомлялося, що у ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Станом на 4:00 годину ранку встановлено, що унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини. 

Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор. 

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Теги: державна служба влада собор 24 лютого

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