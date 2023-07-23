Ракетний удар по Одесі. Влада звернулась до Московської церкви в Україні

Спасо-Преображенський собор став одним із понад п’ятисот знищених Росією сакральних споруд

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті звернулася до священноначалля Української православної церкви із закликом розірвати зв’язки з російською церквою, яка стала безпосереднім учасником кривавої агресії проти України. Вийти зі складу всіх її органів, викрити антихристиянське вчення її очільника, засудити антиканонічне, ганебне загарбання українських єпархій, а також тих, хто допомагає ворогу нищити українців. Про це йдеться на сайті органу.

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«Ви не дочекаєтеся жодного співчуття з боку московських «князів церкви» вдовам і сиротам; вони ніколи не «печалуватимуться» за вас перед своїм ідолом – найбільшим злочинцем XXI століття, на якого чекає міжнародний суд. Розірвіть із тими, хто хоче забрати у нас нашу мову, культуру, єство і саме життя», – ідеться у заяві.

У службі також нагадали, що Спасо-Преображенський собор став одним із понад п’ятисот сакральних споруд знищених, сплюндрованих, пошкоджених росіянами від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

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«Під огидне сюсюкання про «єдність святої русі», під обіцянки патріархом Кирилом життя вічного для вбивць, гвалтівників й мародерів, палають монастирі, гинуть священники та монахи», – сказано у повідомленні.

Раніше вікарій Одеської єпархії УПЦ МП архієпископ Арцизький Віктор (Биков) звернувся до патріарха Московського Кирила і всіх членів Священного Синоду РПЦ, у якому засудив «бездумну агресію РФ» проти Незалежної України, а також закликав РПЦ «відстати» від УПЦ.

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російські окупанти атакували Одесу близько 20 ракетами різних типів. У тому числі й балістичними.

Раніше повідомлялося, що у ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Станом на 4:00 годину ранку встановлено, що унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини.

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Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.