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Обстріли Одеси: стала відома сума збитків від ударів по місту в листопаді

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Обстріли Одеси: стала відома сума збитків від ударів по місту в листопаді
Обстріл Одеси
фото з відкритих джерел

У листопаді російські атаки пошкодили 237 житлових будинків

В Одесі через російські атаки у листопаді пошкоджено майна на чотири мільйони гривень. До районних адміністрацій міста надійшло 247 заяв від мешканців щодо відшкодування збитків, з них – 119 вже задоволено. Про це на засіданні виконавчого комітету повідомив Одеський міський голова Геннадій Труханов.

Також мер міст підрахував, що у листопаді російські атаки пошкодили 237 житлових будинків, з яких 96 приватні та 141 багатоквартирні. Серед них – 1163 помешкання, близько 10 тисяч квадратних метрів покрівель будинків та вибито майже 2900 вікон.

«Обробка документів та отримання допомоги з міського бюджету триває, і ми допоможемо всім, хто до нас звернувся. Більше того, сьогодні ми розглядаємо можливість збільшити суму допомоги, зокрема, включення в перелік відновлення покрівлі в приватних будинків», – додав міський голова Одеси.

Проте, задля отримання компенсацій від держави потрібні правоустановчі документи на нерухоме майно, пояснив Геннадій Труханов.

«За результатами розгляду комісії прийнято рішення про надання компенсації по 22 заявах на суму понад 1,1 мільйона гривень та про відмову у наданні компенсації по 7 заявах. Також на цей виконком винесли 11 проєктів рішень щодо знищених об'єктів нерухомого майна. Серед них 8 – відмов та 3 – надання компенсації на загальну суму 5 мільйонів 779 тисяч гривень», – зазначив Труханов.

Проєкти рішень на голосуванні виконавчого комітету підтримали.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95.

Зазначимо, російські війська знову атакували українську енергосистему, було запроваджено аварійні відключення електроенергії. На Львівщині без світла перебувають понад 500 тис. людей.

Раніше стало відомо, що в декількох районах Києва зафіксовано падіння уламків ракет.

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Теги: Одеса відключення Геннадій Труханов обстріл росія

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