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    Одеса і марокканський Марракеш домовилися про побратимство

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    Одеські краєвиди - Одеса і марокканський Марракеш домовилися про побратимство
    Одеські краєвиди
    Ілюстративне фото

    Також Одеса планує підписати угоду про партнерські відносини з містом Момбаса (Республіка Кенія)

    Міста Одеса і Марракеш (Марокко) домовилися про побратимські зв'язки. Відповідне рішення в середу підтримали депутати Одеської міської ради на сесії.

    «Розвивати такі відносини дуже важливо для нашого міста, ми хочемо налагодити добрий партнерський діалог з якомога більшою кількістю міст світу. Це дає поштовх до зростання туризму, бізнесу та інших сфер міського життя», - сказав під час сесії мер Одеси Геннадій Труханов.

    Марракеш раніше був партнером Одеси.

    Також Одеса планує підписати угоду про партнерські відносини з містом Момбаса (Республіка Кенія).

    Раніше про побратимство домовилися Кривий Ріг і грузинський Руставі.

    Джерело: Українські новини

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