Одеса і марокканський Марракеш домовилися про побратимство



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Також Одеса планує підписати угоду про партнерські відносини з містом Момбаса (Республіка Кенія)

Міста Одеса і Марракеш (Марокко) домовилися про побратимські зв'язки. Відповідне рішення в середу підтримали депутати Одеської міської ради на сесії.

«Розвивати такі відносини дуже важливо для нашого міста, ми хочемо налагодити добрий партнерський діалог з якомога більшою кількістю міст світу. Це дає поштовх до зростання туризму, бізнесу та інших сфер міського життя», - сказав під час сесії мер Одеси Геннадій Труханов.

Марракеш раніше був партнером Одеси.

Також Одеса планує підписати угоду про партнерські відносини з містом Момбаса (Республіка Кенія).

Раніше про побратимство домовилися Кривий Ріг і грузинський Руставі.

Джерело: Українські новини